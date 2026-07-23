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Sport· 2 min citire
Adio, Balonul de Aur? Mbappe a încheiat sezonul cu zero trofee. Cine este favoritul specialiștilor
Balonul de Aur
Deși este considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume, Kylian Mbappe are șanse minime să câștige Balonul de Aur în 2026. Eliminarea Franței în semifinalele Cupei Mondiale din 2026 l-a lăsat pe starul francez fără niciun trofeu în acest sezon, nici la nivel de echipă națională, nici cu Real Madrid.
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