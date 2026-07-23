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Adio, Balonul de Aur? Mbappe a încheiat sezonul cu zero trofee. Cine este favoritul specialiștilor

Balonul de Aur

Balonul de Aur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 20:03

Deși este considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume, Kylian Mbappe are șanse minime să câștige Balonul de Aur în 2026. Eliminarea Franței în semifinalele Cupei Mondiale din 2026 l-a lăsat pe starul francez fără niciun trofeu în acest sezon, nici la nivel de echipă națională, nici cu Real Madrid.

Precedente istorice: Câștigători fără trofee

Conform publicației L`Equipe, câștigarea Balonului de Aur fără a cuceri un trofeu important în anul respectiv nu este o premieră absolută. Primul jucător care a reușit această performanță a fost chiar primul câștigător al trofeului, Stanley Matthews, în 1956. Au urmat alte cazuri celebre precum Denis Law (1964), Kevin Keegan (1978), Luis Figo (2000) și Cristiano Ronaldo, în 2013.

Un exemplu și mai relevant pentru situația lui Mbappe este cel al lui Gerd Muller. Celebrul atacant german a câștigat Balonul de Aur deși nu a disputat nicio finală importantă în acel an, însă a obținut Gheata de Aur a Campionatului Mondial din 1970. Asemenea lui Mbappe, Muller a marcat un număr impresionant de goluri (10), iar naționala sa a fost eliminată tot în semifinale, de către Italia (3-4 după prelungiri).

Cine sunt marii favoriți în 2026

Cifrele actuale nu sunt însă de partea atacantului francez. Statisticile platformei Polymarket îl plasează pe Kylian Mbappe abia pe poziția a patra în cursa pentru cel mai râvnit trofeu individual, cu doar 4% șanse.

La doar 19 ani, spaniolul Lamine Yamal a devenit marele favorit la câștigarea Balonului de Aur, cu o cotă de 51%. El este urmat la distanță considerabilă de englezul Harry Kane (27%) și de argentinianul Lionel Messi (8%).

Deși Lamine Yamal nu a avut un parcurs individual spectaculos din punct de vedere al cifrelor la Cupa Mondială 2026 (un singur gol marcat și un penalty obținut în semifinala cu Franța), triumful Spaniei în fața Argentinei în marea finală pare să cântărească decisiv în favoarea tânărului star de la FC Barcelona.

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