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Sport· 2 min citire
Noile reguli pentru accesul pe stadioane au intrat în vigoare
Reguli acces stadioane
Legea care modifică regulile de organizare a competițiilor sportive și accesul spectatorilor pe stadioane a intrat în vigoare după ce a fost promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ aduce schimbări importante privind consumul de alcool, siguranța spectatorilor și accesibilitatea arenelor.
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