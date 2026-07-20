Un jurnalist sportiv a fost găsit mort înaintea finalei Cupei Mondiale. Anchetatorii suspectează o crimă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 18:27

Italia este zguduită de moartea unui cunoscut jurnalist sportiv, descoperit fără viață cu doar câteva zile înainte de finala Cupei Mondiale. Luca Esposito, în vârstă de 53 de ani, a fost găsit carbonizat pe un teren agricol din apropierea orașului Eboli, iar anchetatorii analizează ipoteza unei crime. Procurorii încearcă acum să stabilească dacă decesul are vreo legătură cu activitatea sa profesională sau cu alte aspecte din viața personală.

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