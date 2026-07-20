Un jurnalist sportiv a fost găsit mort înaintea finalei Cupei Mondiale. Anchetatorii suspectează o crimă

Italia este zguduită de moartea unui cunoscut jurnalist sportiv, descoperit fără viață cu doar câteva zile înainte de finala Cupei Mondiale. Luca Esposito, în vârstă de 53 de ani, a fost găsit carbonizat pe un teren agricol din apropierea orașului Eboli, iar anchetatorii analizează ipoteza unei crime. Procurorii încearcă acum să stabilească dacă decesul are vreo legătură cu activitatea sa profesională sau cu alte aspecte din viața personală.
Cadavrul jurnalistului a fost descoperit după un incendiu
Descoperirea a fost făcută în zona Cioffi, din sudul Italiei, după ce pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe un teren agricol. După lichidarea flăcărilor, salvatorii au găsit trupul carbonizat al unui bărbat.
Identitatea victimei a fost stabilită cu ajutorul autoturismului abandonat în apropierea locului unde a fost găsit cadavrul. Investigațiile au confirmat ulterior că este vorba despre jurnalistul Luca Esposito.
Procurorii iau în calcul varianta unei crime
Primele date ale anchetei indică faptul că jurnalistul ar fi putut fi împușcat înainte ca trupul său să fie incendiat, însă această ipoteză urmează să fie confirmată prin expertizele medico-legale.
Parchetul din Salerno coordonează investigația și încearcă să refacă traseul ultimelor ore din viața lui Luca Esposito. Anchetatorii verifică toate pistele, inclusiv existența unor eventuale amenințări sau conflicte care ar putea explica tragedia.
Până în prezent nu au fost anunțate persoane suspecte, iar autoritățile nu au oferit informații despre un posibil motiv al faptei.
Cine a fost Luca Esposito
Luca Esposito, al cărui nume real era Luigi Esposito, era o figură bine cunoscută în presa sportivă italiană. Deși activa profesional în cadrul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului (ARPAC) din Avellino, jurnalismul sportiv a rămas marea sa pasiune.
Acesta colabora cu mai multe publicații și posturi de televiziune din Italia și ocupa funcția de redactor-șef al unui portal dedicat echipei Salernitana și evenimentelor din lumea fotbalului.
Prin activitatea sa, Esposito și-a construit o reputație solidă în presa locală, fiind apreciat pentru profesionalism și implicare.
Val de reacții după vestea morții
Decesul jurnalistului a provocat un puternic val de emoție în rândul colegilor de breaslă și al comunității sportive din Italia. Numeroși jurnaliști și apropiați au transmis mesaje de condoleanțe și au cerut elucidarea rapidă a cazului.
Situația a atras atenția și organizațiilor internaționale care apără libertatea presei. Federația Europeană a Jurnaliștilor (EFJ), Federația Internațională a Jurnaliștilor (IFJ) și Federația Națională a Presei din Italia (FNSI) au solicitat autorităților desfășurarea unei anchete complete și imparțiale pentru stabilirea adevărului.
Autoritățile italiene continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care și-a pierdut viața Luca Esposito. Rezultatele expertizelor medico-legale și ale investigațiilor aflate în desfășurare vor clarifica dacă jurnalistul a fost victima unei crime și cine se află în spatele acestui caz care a șocat opinia publică din Italia.