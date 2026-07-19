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Sport· 1 min citire
Declarațiile lui Lionel Messi, cu câteva ore înainte de marea finală a Cupei Mondiale de fotbal
Lionel Messi. Foto: Profimedia
Publicat19 iul. 2026, 19:30
SursăAgerpres
Cu câteva ore înainte de finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026 împotriva Spaniei, căpitanul echipei Argentinei, Lionel Messi, a transmis un mesaj de mulțumire coechipierilor și staff-ului tehnic, afirmând că, indiferent de rezultatul de duminică, echipa a scris deja o poveste pe care 'nimeni nu o poate șterge', informează EFE.
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