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Declarațiile lui Lionel Messi, cu câteva ore înainte de marea finală a Cupei Mondiale de fotbal

Lionel Messi. Foto: Profimedia

Lionel Messi. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 19:30
SursăAgerpres

Cu câteva ore înainte de finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026 împotriva Spaniei, căpitanul echipei Argentinei, Lionel Messi, a transmis un mesaj de mulțumire coechipierilor și staff-ului tehnic, afirmând că, indiferent de rezultatul de duminică, echipa a scris deja o poveste pe care 'nimeni nu o poate șterge', informează EFE.

'Cel mai frumos lucru din toți acești ani nu a fost niciodată reprezentat doar de titluri, ci de călătoria în sine. Faptul că am împărtățit viața de zi cu zi cu acest grup, că am concurat împreună, că ne-am ridicat în momentele dificile și că ne-am bucurat de fiecare etapă', a scris decarul argentinian pe profilul său de Instagram.

Vedeta în vârstă de 39 de ani a naționalei Argentinei și-a însoțit mesajul cu o fotografie a întregului lot 'Albiceleste' și a staff-ului tehnic: Duminică, la New Jersey, echipa își propune să cucerească al patrulea titlu mondial și al doilea consecutiv, după victoriile din Argentina (1978), Mexic (1986) și Qatar (2022).

Messi și-a exprimat recunoștința față de fiecare dintre coechipierii săi, față de staff-ul tehnic și față de 'toți oamenii care lucrează în fiecare zi pentru a se asigura că această echipă rămâne o familie'.

'Indiferent ce se va întâmpla mâine (duminică), acest grup a scris deja o pagină de istorie pe care nu o vom uita niciodată și pe care nimeni nu o poate șterge', a conchis superstarul mondial al fotbalului.

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