Dan Petrescu, prima apariție publică după 10 luni de absență: „Mi-e dor să mă întorc pe bancă”

Dan Petrescu a revenit în lumina reflectoarelor la aproape un an distanță de la retragerea temporară din fotbal, cauzată de probleme grave de sănătate. Tehnicianul a fost prezent la meciul de deschidere al noului sezon din Superliga, FC Voluntari – FC Botoșani (scor 2-2), ocazie cu care a oferit primele declarații despre starea sa fizică și planurile de viitor.
Însoțit de fiica sa cea mică, Jennifer, fostul mare internațional a urmărit partida din tribunele „Stadionului Anghel Iordănescu”. „Bursucul” a părăsit arena înainte de fluierul final, la scorul de 2-1 pentru oaspeți, și a ținut să-și liniștească susținătorii în privința problemelor sale medicale.
„Mi-era dor să vin la un meci. N-am mai fost de mult timp, aproape un an. Sunt bine. Îmi pare rău pentru Voluntari, mai ales că stau aproape, mă gândeam că ar fi bine să câștige. Mi-e dor să mă întorc pe bancă. Eu care nu am avut pauze în carieră, vă dați seama...”, a declarat Dan Petrescu la plecarea de la stadion.
Condiția pentru a reveni pe banca lui CFR Cluj
Deși resimte lipsa adrenalinei de pe banca tehnică, antrenorul a precizat că mai are nevoie de timp pentru o recuperare completă. Petrescu a confirmat totuși că a existat interes pentru a fi readus în Gruia.
„Au fost discuții (n.r. cu CFR Cluj), dar nu era cazul. Nu era momentul. Cu drag mă voi întoarce când voi putea și voi fi 100%”, a explicat experimentatul tehnician.
Universitatea Craiova, principala favorită în Superliga
Referitor la noul sezon intern, Dan Petrescu consideră că actuala campioană en-titre are cele mai mari șanse să repete performanța, în timp ce revelația campionatului ar putea veni de la echipa lui Florin Maxim.
„Cred că Universitatea Craiova rămâne favorită, mai ales că a transferat jucători buni. Tot timpul pleacă favorită echipa care a luat campionatul, iar ei s-au și întărit”, a subliniat „Bursucul”, adăugând că o vede pe nou-promovata Corvinul drept marea surpriză a ediției de campionat.
Argentina, favorita familiei Petrescu în finala CM 2026
Nu a putut lipsi din discuție Campionatul Mondial. Întrebat dacă a urmărit meciurile turneului final, antrenorul a recunoscut că fusul orar i-a dat bătăi de cap, fiica sa fiind cea mai pasionată din familie la acest capitol.
Jennifer Petrescu a dezvăluit că va susține Argentina în marea finală, opțiune împărtășită și de tatăl ei. „Și eu la fel țin cu Argentina. Aș fi vrut să câștige Anglia, dar n-a fost să fie. Îmi pare rău, cred că Anglia în finală era bine pentru toată lumea”, a concluzionat Dan Petrescu.