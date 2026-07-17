Dan Petrescu, prima apariție publică după 10 luni de absență: „Mi-e dor să mă întorc pe bancă”

Publicat 17 iul. 2026, 22:51 Actualizat 17 iul. 2026, 22:57

Dan Petrescu a revenit în lumina reflectoarelor la aproape un an distanță de la retragerea temporară din fotbal, cauzată de probleme grave de sănătate. Tehnicianul a fost prezent la meciul de deschidere al noului sezon din Superliga, FC Voluntari – FC Botoșani (scor 2-2), ocazie cu care a oferit primele declarații despre starea sa fizică și planurile de viitor.

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