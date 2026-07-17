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Sport· 1 min citire
Gianni Infantino, favorit pentru un nou mandat la FIFA: peste 200 de țări îl susțin
Gianni Infantino
Gianni Infantino are cale liberă spre al patrulea mandat la conducerea FIFA, având deja sprijinul oficial a peste 200 de ţări. Actualul președinte domină cursa electorală pentru congresul din martie 2027, ignorând controversele majore generate de suspendarea lui Folarin Balogun și interzicerea arbitrului somalez Omar Artan.
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