Gianni Infantino, favorit pentru un nou mandat la FIFA: peste 200 de țări îl susțin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 18:59

Gianni Infantino are cale liberă spre al patrulea mandat la conducerea FIFA, având deja sprijinul oficial a peste 200 de ţări. Actualul președinte domină cursa electorală pentru congresul din martie 2027, ignorând controversele majore generate de suspendarea lui Folarin Balogun și interzicerea arbitrului somalez Omar Artan.

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