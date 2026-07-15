Șoc în fotbalul francez: un club de legendă a fost exclus din fotbalul profesionist

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 20:54

Clubul de fotbal Girondins de Bordeaux a fost exclus definitiv din competițiile naționale din Franța, în urma unei decizii confirmate miercuri de Comisia de Apel a Direcției Naționale de Control a Gestiunii (DNCG). Fosta campioană din Hexagon riscă acum lichidarea judiciară din cauza unor datorii de 10 milioane de euro.

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