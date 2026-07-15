Șoc în fotbalul francez: un club de legendă a fost exclus din fotbalul profesionist

Clubul de fotbal Girondins de Bordeaux a fost exclus definitiv din competițiile naționale din Franța, în urma unei decizii confirmate miercuri de Comisia de Apel a Direcției Naționale de Control a Gestiunii (DNCG). Fosta campioană din Hexagon riscă acum lichidarea judiciară din cauza unor datorii de 10 milioane de euro.
Comisia de Apel a DNCG a menținut hotărârea inițială dictată pe 30 iunie, confirmând retrogradarea pe motive administrative. Conform comunicatului oficial al instituției, s-a dispus „excluderea echipei masculine de seniori din competițiile naționale, începând de la finalul sezonului 2025-2026”.
Datorii de 10 milioane de euro
Decizia drastică a fost luată după ce fondul de investiții Sparta Capital, care administrează clubul, nu a reușit să asigure cele 10 milioane de euro necesare pentru garantarea bugetului. Cum pe piață nu s-a găsit niciun alt investitor dispus să preia datoriile, Girondins de Bordeaux, care în ultimul sezon a terminat pe locul secund în al patrulea eșalon francez, nu va mai putea evolua în fotbalul profesionist.
Pe lângă faptul că echipa va fi obligată să joace, în cel mai bun caz, în ligile de amatori, viitorul instituțional al clubului atârnă de un fir de ață. Bordeaux ar putea intra în curând în procedură de lichidare judiciară, o înfățișare la tribunal fiind programată în scurt timp. Instanța ar putea pronunța falimentul și lichidarea clubului până la sfârșitul acestei luni.
Un palmares uriaș aruncat în ligile de amatori
Această prăbușire reprezintă un moment tragic pentru un club cu o istorie bogată în fotbalul european. Girondins de Bordeaux are în palmares șase titluri de campioană în Ligue 1, obținute în anii 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 și 2009. Vitrina clubului este completată de patru Cupe ale Franței și trei Supercupe.
De asemenea, Bordeaux rămâne în istorie drept echipa care l-a lansat în fotbalul mare pe Zinedine Zidane. Legendarul mijlocaș francez a îmbrăcat tricoul girondinilor între 1992 și 1996, perioadă care l-a propulsat către transferul la Juventus și, ulterior, la Real Madrid.