Franța - Spania, duel de foc în semifinale pentru un loc în ultimul act al Cupei Mondiale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 22:04

Franța, vicecampioana mondială en-titre, joacă în această seară, de la ora 22:00, împotriva campioanei europene Spania, într-o semifinală care ar putea decide practic soarta trofeului. Partida se dispută pe stadionul din Dallas.

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