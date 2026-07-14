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Sport· 2 min citire
Haaland s-a întors de la Cupa Mondială cu un raton împăiat care bea whisky. Cât costă suvenirul devenit viral
Erling Haaland (foto: X)
Atacantul norvegian Erling Haaland a revenit acasă de la Campionatul Mondial cu un suvenir devenit viral, un raton împăiat care ține în labe o sticlă de whisky.
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