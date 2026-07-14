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Sport· 2 min citire

Haaland s-a întors de la Cupa Mondială cu un raton împăiat care bea whisky. Cât costă suvenirul devenit viral

Erling Haaland (foto: X)

Erling Haaland (foto: X)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 16:48

Atacantul norvegian Erling Haaland a revenit acasă de la Campionatul Mondial cu un suvenir devenit viral, un raton împăiat care ține în labe o sticlă de whisky.

Starul lui Manchester City a aterizat luni pe Aeroportul Gardermoen din Oslo cu un raton împăiat în valoare de 750 de dolari într-o mână și o geantă Dolce & Gabbana în cealaltă.

„M-a urmărit până acasă”, a scris Haaland în glumă, într-o postare pe X în care a explciat momentul aterizării.

Ratonul provine de la Wild Bill's Western Store, un magazin de familie din Dallas, pe care fotbalistul l-a vizitat la începutul lunii iulie, potrivit unei postări pe Instagram a afacerii. Site-ul magazinului precizează că funcționează de peste 40 de ani.

Vizita starului norvegian a transformat afacerea texană într-un fenomen viral. Magazinul a publicat pe prima pagină a site-ului o fotografie cu Haaland purtând o pălărie de cowboy, cizme și un tricou cu mesajul: „Y'all can kiss my Dallas”.

„Fiind o afacere de familie, momente ca acestea înseamnă totul pentru noi”, a transmis magazinul într-o postare pe Instagram din 5 iulie. „Vă mulțumim că ați trecut pe la noi și ați petrecut timp cu echipa noastră.”

Ratonul montat pe o placă de lemn, ținând în labe o sticlă de whisky, este momentan epuizat pe site-ul magazinului, unde apare mesajul „stoc în curs de reaprovizionare”. Afacerea a început, de asemenea, să livreze internațional, după ce a fost inundată de comentarii din partea norvegienilor și a altor fani străini interesați de produsele sale.

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