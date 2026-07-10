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Sport· 2 min citire
Deschamps rupe tăcerea despre „dictatorul” Mbappe. Ce a spus selecționerul după calificarea în semifinale
Didier Deschamps (foto: profimedia)
Selecționerul Franței, Didier Deschamps, a lăudat prestația elevilor săi care a asigurat calificarea echipei în semifinalele Cupei Mondiale, a treia performanță consecutivă de acest gen pentru „Les Bleus”. Franța a trecut de Maroc cu golurile lui Kylian Mbappe și Ousmane Dembele, în repriza secundă a partidei.
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