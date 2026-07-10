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Deschamps rupe tăcerea despre „dictatorul” Mbappe. Ce a spus selecționerul după calificarea în semifinale

Didier Deschamps (foto: profimedia)

Didier Deschamps (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 09:05

Selecționerul Franței, Didier Deschamps, a lăudat prestația elevilor săi care a asigurat calificarea echipei în semifinalele Cupei Mondiale, a treia performanță consecutivă de acest gen pentru „Les Bleus”. Franța a trecut de Maroc cu golurile lui Kylian Mbappe și Ousmane Dembele, în repriza secundă a partidei.

„Cred că sunt trei semifinale consecutive, deci asta e deja bine. Pare logic și natural, dar trebuie să reușești. Evident, am jucători excelenți, altfel nu am fi ajuns aici, dar e bine. A fost complicat pentru că astăzi, ratând penalty-ul, nu am profitat de ocazii”, a declarat Deschamps în conferința de presă de după meci.

Deschamps, cuvinte de laudă pentru Mbappe: „Când e vorba de el, nicio problemă, nu se îndoiește niciodată de sine”

Tehnicianul francez a avut cuvinte de laudă și pentru căpitanul echipei, Kylian Mbappe, care a ratat un penalty în minutul 28, dar a reușit să înscrie ulterior, în minutul 60.

„Când e vorba de Kylian Mbappe, nicio problemă, nu se îndoiește niciodată de sine, chiar dacă a mai avut o ocazie înainte de a marca. E minunat, suntem unde ne-am dorit să fim, așa că ne vom recupera bine și apoi ne vom afla adversarul mâine”, a mai spus Deschamps.

Selecționerul a spus adevărul despre căpitanul Mbappe: „Este exemplar”

Selecționerul a ținut să înlăture și o parte din imaginea publică a atacantului parizian:

„Mulți oameni cred că Kylian este un fel de dictator care se gândește doar la el însuși, dar ca și căpitan, este exemplar. Demonstrează acest lucru prin ceea ce face pe teren, dincolo de toate golurile pe care le marchează”, a subliniat selecționerul francez.

Golul marcat de Mbappe în această partidă este al optulea al său de la debutul turneului. Alături de reușita lui Dembele (min. 65), acesta a dus Franța în penultimul act al competiției, pentru a treia Cupă Mondială la rând.

Pe 14 iulie, chiar de Ziua Națională a Franței, „Les Bleus” vor înfrunta, în semifinală, câștigătoarea meciului Spania – Belgia, programat vineri, la Los Angeles.

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