Sfântul Ilie, prorocul furtunilor: de ce rămâne una dintre cele mai iubite sărbători din satul românesc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 10:45

Pe 20 iulie, calendarul ortodox îl prăznuiește pe Sfântul Ilie Tesviteanul, unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament și, în spiritualitatea populară românească, unul dintre sfinții cei mai apropiați de viața de zi cu zi a oamenilor. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc, semn al însemnătății sale majore.

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