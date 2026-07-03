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MAE: Atenționare de călătorie pentru Portugalia. Risc major de incendii de vegetație

Incendiu vegetație Portugalia/ Profimedia

Incendiu vegetație Portugalia/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 09:48

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia că autoritățile au instituit stare de alertă la nivelul întregii regiuni continentale, în perioada 3-6 iulie, din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație.

În acest context, MAE recomandă consultarea periodică a informațiilor și avertizărilor emise de autoritățile portugheze, disponibile la linkurile www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt și prociv.gov.pt/pt/home.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351213968812, +351213979982, +351213966463, +351213960866. Apelurile efectuate la ultimele două numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), fiind preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Recomandările autorităților de la București

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație deosebită, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351927411628.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet lisabona.mae.ro și www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.

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