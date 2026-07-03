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Social· 1 min citire
MAE: Atenționare de călătorie pentru Portugalia. Risc major de incendii de vegetație
Incendiu vegetație Portugalia/ Profimedia
Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia că autoritățile au instituit stare de alertă la nivelul întregii regiuni continentale, în perioada 3-6 iulie, din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație.
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