Report Loto 6/49: Peste 7 milioane de euro la extragerea de duminică

Peste 7 milioane de euro sunt puși la bătaie duminică la Loto 6/49, după ce premiul cel mare a rămas necâștigat. Loteria Română continuă seria tragerilor speciale, în timp ce bilanțul de joi arată un interes uriaș din partea jucătorilor: peste 18.600 de variante norocoase au împărțit premii totale de peste 1,7 milioane de lei.
Loteria Română organizează o nouă rundă de trageri duminică, 5 iulie 2026, de la ora 18:30, după ce rundele precedente au lăsat marii mize necâștigate. Vedeta serii este jocul Loto 6/49, unde la categoria I se înregistrează un report uriaș de peste 37,72 milioane de lei, sumă care echivalează cu mai mult de 7,02 milioane de euro.
Interesul pentru extragerile din această vară rămâne la cote maxime, în special după ce la tragerile de joi s-a înregistrat o adevărată ploaie de premii. În total, Loteria Română a acordat peste 18.600 de câștiguri, valoarea totală a premiilor distribuite depășind 1,7 milioane de lei.
Premii mari la Joker, Noroc și Loto 5/40: Sumele puse în joc duminică
Pe lângă potul cel mare de la 6/49, jucătorii au șanse mari de câștig și la celelalte categorii de jocuri din portofoliul Loteriei Române, unde reporturile au continuat să crească:
Noroc: Înregistrează un report cumulat impresionant de peste 7,10 milioane de lei (aproximativ 1,35 milioane de euro).
Joker: La categoria I, reportul depășește 1,20 milioane de lei (peste 230.900 de euro), în timp ce la categoria a II-a este pusă la bătaie o sumă de peste 252.900 de lei (peste 48.300 de euro).
Noroc Plus: Jucătorii pot câștiga un premiu de peste 372.500 de lei (peste 71.100 de euro) la categoria I.
Loto 5/40: La prima categorie, reportul a ajuns la peste 217.000 de lei (peste 41.400 de euro).
Super Noroc: Reportul cumulat a atins pragul de peste 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).
Care este recordul absolut pentru cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49
Deși reportul actual de 7 milioane de euro este unul dintre cele mai mari din ultima perioadă, el se apropie treptat de recordul istoric al Loteriei Române.
Cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 a fost câștigat în urmă cu trei ani, pe data de 25 iunie 2023. La acea dată, un norocos care a completat un bilet la o agenție din Sectorul 6 al Capitalei a ghicit toate cele șase numere și a plecat acasă cu suma record de 50.096.011,76 lei, valoarea premiului depășind la acel moment 10,10 milioane de euro.