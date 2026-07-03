Report Loto 6/49: Peste 7 milioane de euro la extragerea de duminică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 09:40

Peste 7 milioane de euro sunt puși la bătaie duminică la Loto 6/49, după ce premiul cel mare a rămas necâștigat. Loteria Română continuă seria tragerilor speciale, în timp ce bilanțul de joi arată un interes uriaș din partea jucătorilor: peste 18.600 de variante norocoase au împărțit premii totale de peste 1,7 milioane de lei.

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