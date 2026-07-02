Ambasada Rusiei la Stockholm, atacată cu două drone. Moscova lansează amenințări la adresa Suediei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 iul. 2026, 13:18

Moscova a lansat un avertisment dur la adresa Suediei, transmițând că repetarea unor incidente similare atacului cu drone care a vizat ambasada sa din Stockholm ar putea avea „eventuale consecințe”. Potrivit diplomaților ruși, două drone au survolat misiunea diplomatică: una a lansat un recipient cu vopsea roșie, în timp ce a doua a aruncat un obiect conceput să imite un dispozitiv exploziv, amplificând tensiunile deja ridicate dintre cele două state.

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