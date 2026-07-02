Atac sângeros în Neamț: Un bărbat și-a înjunghiat fosta soție chiar în ziua în care a expirat ordinul de protecție

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 iul. 2026, 12:15

Un bărbat de 34 de ani din municipiul Roman, județul Neamț, a fost prins de polițiști după ce și-a atacat fosta soție cu un cuțit. Agresiunea a avut loc imediat după expirarea ordinului de protecție emis anterior pe numele său. În încercarea de a scăpa de probe înainte de a fi imobilizat, individul a aruncat arma albă în curtea unui cimitir.

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