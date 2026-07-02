Atac sângeros în Neamț: Un bărbat și-a înjunghiat fosta soție chiar în ziua în care a expirat ordinul de protecție

Un bărbat de 34 de ani din municipiul Roman, județul Neamț, a fost prins de polițiști după ce și-a atacat fosta soție cu un cuțit. Agresiunea a avut loc imediat după expirarea ordinului de protecție emis anterior pe numele său. În încercarea de a scăpa de probe înainte de a fi imobilizat, individul a aruncat arma albă în curtea unui cimitir.
O femeie în vârstă de 30 de ani din municipiul Roman, județul Neamț, a fost victima unui atac brutal comis de fostul ei soț, în vârstă de 34 de ani. Agresiunea a fost planificată cu o precizie înfiorătoare: femeia beneficiase de un ordin de protecție împotriva bărbatului timp de șase luni, emis pe 31 decembrie 2025, însă valabilitatea acestuia a încetat pe 30 iunie. În ziua imediat următoare, rămas fără interdicții legale, individul a trecut la fapte.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, victima se afla într-un autoturism oprit pe strada Mihai Viteazu din Roman în momentul în care a fost abordată de fostul partener. Fără să ezite, bărbatul a spart geamul lateral al mașinii și a atacat-o pe femeie cu un cuțit, aplicându-i mai multe lovituri prin fereastra spartă.
Salvată de un trecător și protejată din nou de un ordin provizoriu
Tragedia a fost evitată datorită intervenției rapide a unui martor. Un bărbat aflat în zonă a intervenit curajos pentru a-l opri pe agresor, moment în care victima a reușit să demareze, să fugă de la locul incidentului și să alerteze autoritățile prin numărul unic de urgență 112.
Echipajele de poliție sosite la fața locului l-au localizat și imobilizat rapid pe suspect. În urma investigațiilor din teren, oamenii legii au reușit să găsească și arma atacului; în încercarea de a scăpa de probe, individul aruncase cuțitul peste gard, în curtea unui cimitir din apropiere.
Imediat după incident, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului și au emis pe loc un nou Ordin de Protecție Provizoriu pentru a asigura siguranța femeii.
Dosarul a fost preluat de procurorii criminaliști pentru tentativă de omor
Deși victima a reușit să scape cu viață, medicii au constatat că rănile suferite au fost extrem de grave. Medicii legiști au stabilit că cel puțin una dintre loviturile de cuțit aplicate de agresor i-a pus în pericol direct viața.
Din cauza gravității deosebite a faptelor, dosarul penal a fost declinat de la poliția locală către Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț. Cercetările au fost preluate de un procuror criminalist, iar bărbatul de 34 de ani este anchetat în prezent sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor calificat, riscând ani grei de închisoare.