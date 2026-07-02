Tragedie în Germania: Două persoane au murit și peste 30 au fost rănite într-un incendiu la un spital VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 iul. 2026, 12:33

Două persoane au murit și peste 30 au fost rănite în urma unui incendiu violent izbucnit joi dimineață la un spital din orașul Ludwigslust, situat în nordul Germaniei. Flăcările au cuprins rapid acoperișul unității medicale, forțând salvatorii să evacueze de urgență zeci de pacienți și membri ai personalului medical.

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