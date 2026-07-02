Tragedie în Germania: Două persoane au murit și peste 30 au fost rănite într-un incendiu la un spital VIDEO

Două persoane au murit și peste 30 au fost rănite în urma unui incendiu violent izbucnit joi dimineață la un spital din orașul Ludwigslust, situat în nordul Germaniei. Flăcările au cuprins rapid acoperișul unității medicale, forțând salvatorii să evacueze de urgență zeci de pacienți și membri ai personalului medical.
Focul ar fi izbucnit într-un salon și s-a extins la secția de radiologie
Cele două persoane care și-au pierdut viața în urma incendiului de la spitalul din Ludwigslust erau pacienți ai unității medicale, au confirmat autoritățile regionale, citate de agenția germană DPA și de Deutsche Welle.
Deși cauza oficială a dezastrului nu a fost încă stabilită, primele informații oferite de postul regional NDR indică faptul că focul ar fi izbucnit inițial în interiorul unui salon cu pacienți. Din cauza materialelor inflamabile, flăcările s-au extins cu o viteză uluitoare către acoperișul clădirii, afectând grav secția de radiologie.
Mobilizare masivă în zori: Pacienți evacuați în paturi și scaune cu rotile
Alarma a fost dată în jurul orei 4:30 dimineața, declanșând o mobilizare de proporții. La fața locului au fost trimise de urgență echipaje de pompieri și salvatori nu doar din oraș, ci și din mai multe localități învecinate.
Imaginile surprinse în timpul intervenției descriu o operațiune contracronometru dramatică: cadrele medicale și pompierii au evacuat pacienții direct în paturile de spital sau în scaune cu rotile. Mulți dintre ei, îmbrăcați doar în halate, au primit primele îngrijiri și pături izoterme chiar în curtea instituției, înainte de a fi relocați în zone sigure sau în alte secții ale clinicii care nu au fost afectate de fum și flăcări.
Trafic blocat și anchetă în desfășurare la singurul spital din regiune
Pentru a permite accesul zecilor de autospeciale de stingere și ambulanțe, poliția germană a izolat un perimetru extins în jurul unității medicale. Șoferilor li s-a recomandat insistent să evite complet zona, traficul rutier din oraș fiind grav afectat.
Evenimentul a creat o stare de alertă majoră în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, având în vedere importanța strategică a instituției. Cunoscut sub numele de Clinica LUP, spitalul afectat dispune de 160 de paturi și este singura unitate medicală din Ludwigslust, asigurând toate serviciile de urgență pentru întreaga regiune.
În timp ce pompierii lucrează pentru lichidarea ultimelor focare și înlăturarea efectelor negative, o echipă mixtă de criminaliști și experți în incendii a demarat o anchetă amplă pentru a stabili cu exactitate de la ce a pornit focul.