Recuperare medicală la Medikali: pași esențiali pentru revenirea după accidentări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 12:08

O entorsă la fotbal cu prietenii, o căzătură pe gheață sau o intervenție ortopedică îți pot da planurile peste cap. Dacă ai un job activ sau un program aglomerat, cu siguranță vrei să revii la rutina ta rapid, dar în siguranță. Recuperarea medicală efectuată corect te ajută să reduci durerea, să îți recapeți mobilitatea și să previi recidivele. Iată care sunt pașii recomandați după o accidentare și cum poți parcurge un traseu medical clar – de la consult la ecografie și analize – într-o clinică modernă din București, dedicată întregii familii.

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