Mihai Fifor: „Bucureștiul a luat o pauză de la a conta”. Avertisment despre poziția României în regiune

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 09:37

Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor critică poziția României în noua configurație geopolitică și susține că Bucureștiul și-a pierdut relevanța regională. Într-o postare pe Facebook, acesta acuză lipsa unei strategii externe coerente și a unor obiective urmărite pe termen lung. Fifor afirmă că România „nu mai contează în politica externă mare”. El analizează și tratatul semnat recent la Mecca de Turcia, Arabia Saudită și Pakistan, pe care îl consideră un semnal al schimbării echilibrelor de putere din Orientul Mijlociu.

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