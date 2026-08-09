Petrișor Peiu avertizează: „Energia s-ar putea scumpi cu 30%, iar motorina va rămâne peste 10 lei”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, avertizează că românii ar putea plăti din toamnă facturi mai mari la electricitate și prețuri ridicate în continuare la carburanți. Invitat în emisiunea „Miza Zilei”, acesta a estimat că noile contracte pentru energie vor fi mai scumpe cu 20-30 de euro pe megawatt-oră. În funcție de momentul în care expiră contractul fiecărui consumator, majorările ar putea apărea din septembrie și ar putea ajunge până la 30%. Peiu susține și că motorina nu va coborî sub pragul de 10 lei pe litru prin măsurile adoptate până acum.
Contractele de furnizare a energiei sunt încheiate, de regulă, pentru perioade de câte un an. Din acest motiv, scumpirile nu ar urma să apară în aceeași lună pentru toți consumatorii. Unii români ar putea plăti mai mult începând din septembrie, iar alții abia în februarie. Liderul senatorilor AUR pune aceste posibile majorări pe seama instabilității din sistemul energetic și a deciziilor luate de autorități.
„Vom avea o scumpire de 20-30 de euro pe megawatt-oră în noile contracte. La unii poate începe în septembrie, iar la alții în februarie, în funcție de momentul în care expiră contractul. Pentru fiecare consumator, în luna în care se încheie actualul contract, prețul ar putea crește cu până la 30%. Acesta este efectul acestei perioade de haos guvernamental, administrativ și legislativ”, a declarat Petrișor Peiu.
Motorina nu ar urma să scadă sub 10 lei
Peiu afirmă că taxele reprezintă mai mult de jumătate din prețul carburanților în toate țările europene. La acestea se adaugă costurile rafinăriei, transportului și distribuției. Potrivit explicației sale, rafinăriile stabilesc costul industrial prin adăugarea unei marje de aproximativ 50% la prețul țițeiului. Abia după această etapă sunt incluse cheltuielile de transport, distribuție și taxele statului.
Senatorul consideră că măsurile promovate de PSD, PNL și USR nu vor reduce suficient prețul motorinei. Acesta estimează că mecanismul accizei dinamice poate produce o ieftinire de cel mult 51 de bani pe litru. Chiar și după aplicarea reducerii, prețul ar rămâne peste 10 lei. În locul acestui sistem, AUR ar fi propus o cotă de TVA care să scadă atunci când prețul petrolului crește.
„Prețul motorinei este peste 10 lei și va rămâne peste 10 lei, chiar dacă PSD, PNL și USR au promis că pachetul legislativ îl va coborî sub acest prag. Este imposibil să scadă sub 10 lei, deoarece reducerea maximă produsă de sistemul dinamic de accizare este de 51 de bani. Noi am propus un TVA dinamic în locul accizei dinamice. Statul și-ar fi păstrat suma nominală încasată, iar cota de TVA aplicată carburanților ar fi scăzut pe măsură ce creștea prețul petrolului”, a explicat Peiu.
Aplicarea unui TVA dinamic ar fi necesitat aprobarea Comisiei Europene. Peiu îi acuză pe guvernanți că au renunțat la această variantă înainte de a cere avizul. El susține că dificultatea procedurii a fost folosită drept justificare pentru lipsa demersurilor. În opinia sa, aceasta a fost una dintre greșelile care au limitat posibilitatea unei reduceri mai mari la pompă.
Probleme la două rafinării importante
Petrișor Peiu afirmă că autoritățile române ar fi trebuit să solicite administrației americane permisiunea pentru funcționarea rafinăriei Petrotel de la Teleajen. Acesta susține că Bulgaria a făcut un demers asemănător pentru rafinăria Lukoil de la Burgas. Potrivit senatorului, Petrotel este a treia rafinărie a României și ar fi putut acoperi o parte din deficitul de motorină. El mai afirmă că rafinăria și lanțul de benzinării Lukoil sunt administrate în prezent de statul român, în contextul sancțiunilor aplicate grupului rus.
În paralel, rafinăria Petromidia depinde de țițeiul adus din Kazahstan prin portul rusesc Novorossiysk. Atacurile cu drone asupra portului ar fi provocat întreruperi temporare ale aprovizionării. Problemele de la Petrotel și Petromidia s-au suprapus, potrivit lui Peiu, peste deficitul de motorină existent la nivelul Uniunii Europene. Blocul comunitar nu produce suficientă motorină pentru toate vehiculele diesel și este obligat să importe.
Liderul senatorilor AUR consideră că autoritățile române ar fi trebuit să anticipeze criza și să acționeze înainte ca prețurile să depășească 10 lei. El susține că Guvernul trebuia să discute atât cu administrația americană, cât și cu autoritățile ucrainene. „Trebuia să cerem permisiunea pentru funcționarea rafinăriei de la Teleajen. În același timp, trebuia să le spunem ucrainenilor foarte clar că atacurile asupra portului Novorossiysk afectează aprovizionarea României. Acești pași erau simpli și puteau fi făcuți din timp”, a declarat Petrișor Peiu.