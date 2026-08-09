Petrișor Peiu avertizează: „Energia s-ar putea scumpi cu 30%, iar motorina va rămâne peste 10 lei”

Publicat 9 aug. 2026, 21:42 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, avertizează că românii ar putea plăti din toamnă facturi mai mari la electricitate și prețuri ridicate în continuare la carburanți. Invitat în emisiunea „Miza Zilei”, acesta a estimat că noile contracte pentru energie vor fi mai scumpe cu 20-30 de euro pe megawatt-oră. În funcție de momentul în care expiră contractul fiecărui consumator, majorările ar putea apărea din septembrie și ar putea ajunge până la 30%. Peiu susține și că motorina nu va coborî sub pragul de 10 lei pe litru prin măsurile adoptate până acum.

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