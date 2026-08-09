Revoltă în plină criză energetică. Primar PNL: „Oamenii sunt agitați, nervoși și speriați cum nu au fost niciodată”

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, a criticat măsurile prin care autorităților locale li se cere să reducă iluminatul public pentru economisirea energiei. Invitat în emisiunea „Miza Zilei” moderată de Ana Maria Păcuraru, edilul a afirmat că asemenea decizii mută povara crizei asupra populației și pot afecta siguranța oamenilor.
Acesta a comparat consumul iluminatului public cu energia folosită pentru organizarea unor evenimente mari, precum festivalul UNTOLD. Primarul susține că statul trebuia să încurajeze investițiile făcute de populație și de companii în producerea energiei. Vladimir Petruț a prezentat și situația propriului sistem de panouri fotovoltaice, cu o putere instalată de 6 kW. Edilul afirmă că plătește energia consumată, în timp ce banii pentru electricitatea livrată în rețea i-ar fi achitați cu întârzieri de doi sau trei ani. În opinia sa, acest mecanism i-a descurajat pe români să mai investească în asemenea instalații. Primarul consideră că prosumatorii ar fi putut ajuta la reducerea deficitului energetic al țării.
„Nu spune nimeni că nu trebuie să economisim. Dar, dacă ne uităm la Cluj, festivalul UNTOLD poate consuma curent cât un sfert din România pentru iluminatul public. Problema care trebuia rezolvată era să îi lăsăm pe oameni și pe agenții economici să investească în energie. Eu mi-am montat acasă o putere de 6 kW. Plătesc factura pentru ceea ce consum, iar pentru energia produsă mi se spune că voi primi banii peste doi sau trei ani. În acest fel, România i-a descurajat pe oameni să mai investească”, a declarat primarul orașului Cavnic.
„Nu știm să ne folosim bogățiile”
Edilul susține că România dispune de suficiente resurse pentru a-și asigura necesarul de energie și combustibil. Acesta a enumerat apa, gazele, petrolul și celelalte resurse naturale ale țării. În opinia sa, problema este modul în care acestea sunt administrate și valorificate. Petruț consideră că interesele României și ale cetățenilor ar trebui puse înaintea celor externe.
Primarul a criticat și conducerea politică a țării, despre care afirmă că nu a reușit să protejeze resursele naționale. Acesta susține că România și-ar putea asigura singură rezervele necesare. „Trebuie să învățăm să nu ne mai vindem pe o pungă de galbeni. România își poate asigura toate rezervele și poate trăi, însă cei care ne conduc trebuie schimbați”, a declarat Vladimir Petruț. Afirmațiile reprezintă poziția politică a edilului.
Dispută privind apa izvoarelor din Cavnic
Vladimir Petruț a relatat că doi angajați ai Direcției de Sănătate Publică i-ar fi transmis că izvoarele aflate pe marginea drumurilor din Cavnic nu mai sunt potabile. Potrivit edilului, aceste surse de apă erau folosite de localnici de aproximativ 30 de ani. Primarul susține că persoanele venite în control nu i-ar fi prezentat un buletin de analiză. Acesta contestă astfel modul în care ar fi fost făcută evaluarea apei. Edilul afirmă că a publicat pe pagina sa un videoclip despre această situație. Potrivit lui, materialul ar fi strâns peste 500.000 de reacții și comentarii din întreaga țară. Petruț spune că oamenii sunt revoltați de problemele legate de apă, energie și funcționarea instituțiilor. El avertizează că nemulțumirea populației a ajuns la un nivel pe care nu l-a mai întâlnit până acum.
„Oamenii sunt agitați, nervoși și speriați cum nu au fost niciodată. Noi, aleșii locali, stăm în fiecare zi între ei și discutăm cu ei. Cei care ne conduc trebuie să înțeleagă că această țară nu este a unui primar sau a unui premier. România este a poporului”, a declarat Vladimir Petruț.