Revoltă în plină criză energetică. Primar PNL: „Oamenii sunt agitați, nervoși și speriați cum nu au fost niciodată”

Publicat 9 aug. 2026, 22:35 Sursă Realitatea PLUS

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, a criticat măsurile prin care autorităților locale li se cere să reducă iluminatul public pentru economisirea energiei. Invitat în emisiunea „Miza Zilei” moderată de Ana Maria Păcuraru, edilul a afirmat că asemenea decizii mută povara crizei asupra populației și pot afecta siguranța oamenilor.

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