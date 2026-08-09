Radu Miruță, după ce a crescut nivelul Dunării cu 8 cm: „Cel puțin alte 9 zile pentru Unitatea 2”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 10:29

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat duminică faptul că nivelul Dunării la Cernavodă a crescut cu 4 centimetri în ultimele 24 de ore, după intervențiile de scufundare a unor barje și de dragare a pragurilor.

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