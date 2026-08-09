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Politica· 2 min citire

Radu Miruță, după ce a crescut nivelul Dunării cu 8 cm: „Cel puțin alte 9 zile pentru Unitatea 2”

Radu Miruță

Radu Miruță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 10:29

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat duminică faptul că nivelul Dunării la Cernavodă a crescut cu 4 centimetri în ultimele 24 de ore, după intervențiile de scufundare a unor barje și de dragare a pragurilor.

Potrivit acestuia, măsurile asigură funcționarea Unității 2 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă pentru cel puțin încă 9 zile.

Miruță: „Am câștigat 8 centimetri net”

„8 cm câștigați la Cernavodă. Cel puțin alte 9 zile pentru Unitatea 2”, a transmis Radu Miruță într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

El a precizat că prima măsurătoare realizată după aplicarea soluțiilor tehnice a indicat o creștere a cotei apei, deși prognozele estimau o nouă scădere.

„După ce ieri cota apei scăzuse cu 3 cm, azi dimineață, la Cernavodă, nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4 cm. Prognoza ne spunea că scădem și azi cu 4 cm. Deci am câștigat 8 cm net”, a explicat ministrul.

Unitatea 2 poate funcționa cel puțin încă nouă zile

Potrivit lui Miruță, acest câștig permite menținerea în funcțiune a Unității 2 pentru cel puțin 9 zile, conform estimărilor actuale.

Ministrul le-a mulțumit premierului pentru coordonare și sprijin, Administrației Naționale „Apele Române” pentru identificarea soluției, precum și Armatei și Ministerului Transporturilor pentru punerea acesteia în aplicare. De asemenea, el i-a menționat pe angajații de pe navele împingătoare și de dragaj, care ar fi lucrat fără întrerupere.

„Când există o problemă reală, nu avem nevoie de explicații despre de ce nu se poate. Avem nevoie de soluții și de oameni care să le pună în practică”, a transmis Radu Miruță.

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