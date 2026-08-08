Buzoianu, acuzată că a dat banii Ministerului unor companii private. Petrișor Peiu trimite Curtea de Conturi peste ministrul interimar

Publicat 8 aug. 2026, 13:23 Sursă Realitatea PLUS

Acuzații grave pentru ministrul demis al mediului, Diana Buzoianu! Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză că firme private ar fi fost plătite cu bani grei din bugetul Ministerului ca să elaboreze proiectul de lege pentru conservarea biodiversității, un jalon important din PNRR, conform Realitatea PLUS.

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