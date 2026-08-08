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Politica· 1 min citire
Buzoianu, acuzată că a dat banii Ministerului unor companii private. Petrișor Peiu trimite Curtea de Conturi peste ministrul interimar
Diana Buzoianu
Publicat8 aug. 2026, 13:23
SursăRealitatea PLUS
Acuzații grave pentru ministrul demis al mediului, Diana Buzoianu! Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză că firme private ar fi fost plătite cu bani grei din bugetul Ministerului ca să elaboreze proiectul de lege pentru conservarea biodiversității, un jalon important din PNRR, conform Realitatea PLUS.
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