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Politica· 1 min citire

Buzoianu, acuzată că a dat banii Ministerului unor companii private. Petrișor Peiu trimite Curtea de Conturi peste ministrul interimar

Diana Buzoianu

Diana Buzoianu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 13:23
SursăRealitatea PLUS

Acuzații grave pentru ministrul demis al mediului, Diana Buzoianu! Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză că firme private ar fi fost plătite cu bani grei din bugetul Ministerului ca să elaboreze proiectul de lege pentru conservarea biodiversității, un jalon important din PNRR, conform Realitatea PLUS.

Mai mult, liderul AUR face apel la Curtea de Conturi să intervină și să verifice dacă există vreo justificare legală pentru cheltuirea acelor bani și mai ales pentru contractarea unor firme private care să elaboreze legi. Asta deși în instituție există deja o direcție pentru biodiversitate cu angajați plătiți din bani publici. De altfel, partidul AUR a atacat proiectul și la Curtea Constituțională. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere și de la Diana Buzoianu, însă până în acest moment nu am primit un răspuns.

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