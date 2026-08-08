PNRR rămâne prioritatea lui Ilie Bolojan, în timp ce tot mai mulți români spun că statul i-a abandonat

Publicat 8 aug. 2026, 07:38 Sursă Realitatea PLUS

Planul Național de Redresare și Reziliență a fost prezentat de conducere drept un program care ar fi trebuit să ajute semnificativ România. Însă, rezultatele sunt tragice, țara se află în criză energetică, iar oamenii continuă să iasă în stradă. Cu toate acestea, Ilie Bolojan ignoră nemulțumirile românilor și continuă să amenințe că statul va pierde bani dacă nu respectă jaloanele din PNRR, conform Realitatea PLUS.

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