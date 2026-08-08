PNRR rămâne prioritatea lui Ilie Bolojan, în timp ce tot mai mulți români spun că statul i-a abandonat

Planul Național de Redresare și Reziliență a fost prezentat de conducere drept un program care ar fi trebuit să ajute semnificativ România. Însă, rezultatele sunt tragice, țara se află în criză energetică, iar oamenii continuă să iasă în stradă. Cu toate acestea, Ilie Bolojan ignoră nemulțumirile românilor și continuă să amenințe că statul va pierde bani dacă nu respectă jaloanele din PNRR, conform Realitatea PLUS.
„Pentru ce i-am votat, domnule? Ca să suferim?”, a declarat unul dintre românii nemulțumiți. „Suntem o țară a nimănui”, a declarat o altă persoană. Vocile critice vin pe fondul problemelor reclamate în ultimele luni. Oamenii spun că nu mai văd soluții care să le îmbunătățească situația.
Bolojan avertizează asupra penalităților dacă nu sunt respectate jaloanele
În plină criză energetică, Ilie Bolojan susține că România trebuie să respecte angajamentele asumate prin PNRR, inclusiv cele legate de capacitățile pe cărbune. El avertizează că neîndeplinirea acestor condiții ar putea atrage penalități pentru statul român. În același timp, modificarea unor jaloane deja închise ar putea duce, potrivit acestuia, la alte sancțiuni financiare. Bolojan a explicat riscurile în cadrul unei declarații publice.
„Și dacă în această toamnă nu vom putea închide capacități pe cărbune, vom avea penalități corespunzătoare și știm asta, dar dacă facem și această modificare riscăm să avem alte penalități suplimentare ca urmare a intervenției pe un jalon care este închis”, a declarat Ilie Bolojan. Declarația vine în contextul discuțiilor legate de situația energetică a României. În același timp, oamenii reclamă creșteri importante ale facturilor la energie. Unii spun că plătesc aproape dublu pentru același consum.
Facturi mai mari și proteste după oprirea iluminatului stradal
Românii spun că resimt direct efectele crizei energetice, iar una dintre principalele nemulțumiri este legată de costul facturilor. Un consumator susține că suma plătită pentru energie a crescut de la 74 de lei la aproximativ 145-160 de lei, în condițiile în care consumul a rămas același. Acesta spune că folosește doar electrocasnicele de bază și becurile, fără aer condiționat. Situația financiară nu îi permite, potrivit declarației sale, un consum mai mare.
„Înainte plăteam 74 de lei, acum 145-160, același consum. Nu folosesc decât... în priză e frigiderul, o combină frigorifică, da, mică, și becurile când am nevoie, la baie, la bucătărie. În rest, nu. Nu aer condiționat, că nu ne permitem, n-avem bani”, a declarat un român.
Nemulțumirile au ajuns și în stradă, iar în Iași oamenii s-au strâns în fața primăriei după ce autoritățile au oprit iluminatul stradal pe timpul nopții. Protestatarii au cerut ca lumina să nu mai fie întreruptă. Aceștia au reclamat faptul că orașul a rămas în întuneric și au criticat măsura luată de autorități. Manifestația a fost însoțită de scandări împotriva deciziei.
„Rușine să vă fie!”, au strigat protestatarii. „Nu mai opriți lumina!”, au declarat oamenii adunați în fața primăriei. Nemulțumirea s-a transformat rapid într-un protest în fața autorităților locale. Participanții au cerut renunțarea la oprirea iluminatului stradal.
Absorbția fondurilor din PNRR, printre prioritățile lui Bolojan
România se confruntă în același timp și cu o criză guvernamentală, însă Ilie Bolojan spune că absorbția fondurilor din PNRR rămâne una dintre prioritățile urgente. Acesta a vorbit despre dificultatea administrării unui guvern care nu are puteri depline. Bolojan a subliniat că România trebuie să absoarbă sume importante până la sfârșitul lunii august. În opinia sa, respectarea termenelor este esențială în această perioadă.
„Știu cât de dificil este să administrezi un guvern care nu are puteri depline în condițiile în care ai niște urgențe majore, ai niște priorități care înseamnă absorbția fondurilor din PNRR. Avem de absorbit sume importante până la sfârșitul lunii august”, a declarat Ilie Bolojan. Fondurile europene rămân astfel una dintre principalele teme aflate pe agenda autorităților. În același timp, nemulțumirile sociale continuă să crească. Protestele au cuprins și alte sectoare de activitate.
Fermierii au ieșit și ei în stradă
Printre cei care au protestat se numără și fermierii, care spun că au ajuns într-o situație dificilă și că nu își mai pot vinde animalele. Unii dintre ei susțin că problemele s-au acumulat de mai mulți ani și că situația s-a înrăutățit constant. Fermierii spun că nu mai au motive să se întoarcă acasă dacă nu își pot continua activitatea. Aceștia cer ca autoritățile să țină cont de problemele lor.
„De 4-5 ani... ne-au adus în sapă de lemn. Nu mai avem de ce să ne întoarcem acasă, nu mai avem pentru ce... Asta e țara noastră, nu e a lor, a noastră, a românilor”, a declarat unul dintre fermierii care au ieșit în stradă. Protestatarii au cerut să discute cu reprezentanții statului. Potrivit informațiilor prezentate, niciun oficial nu a venit să vorbească cu ei. Fermierii au rămas astfel fără un răspuns direct la revendicările pe care le-au adus în stradă.