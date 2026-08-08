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Politica· 2 min citire

Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan că știa de trei săptămâni că Dunărea a secat: „A cerut energie de la Ucraina, țară în război”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 07:08
SursăRealitatea PLUS

Europarlamentarul Gheorghe Piperea l-a criticat dur pe premierul demis Ilie Bolojan, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Totul după ce România a ajuns la mâna Ucrainei, țara distrusă de război cu sistemul energetic pe butuci în urma atacurilor Rusiei. Piperea susține că, deși Bolojan știa de trei săptămâni că Dunărea a secat, nu a fost în stare să ia măsuri din timp, încât să prevină criza energetică, conform Realitatea PLUS.

„Domnul Bolojan a avut capacitatea absolut incredibilă, într-o lume normală asta ar fi fost de râs dacă n-ar fi fost de plâns, să spună că soluția de rezervă pe care o are la dispoziție este să ceară, să se roage de Zelenski să ne dea energie electrică, fraților! O țară care este în război, pentru că ce să vezi, noi nu mai putem să producem energie electrică, dar ăia care în orice moment, în orice secundă a existenței lor pot să rămână fără capacități de producție de energie pentru că vine bomba de la rus, să ne dea și nouă!

Asta este una la mână. În al doilea rând, ia auziți ce s-a întâmplat cu această Dunăre secată. În condițiile în care de săptămâni întregi directorul de la centrala atomică le spune: 'Băi, luați niște măsuri la naiba pentru că e sezon secetos! Se pare că sezonul ăsta este mai secetos, mai păcătos, pardon, decât sezonul secetos de anul trecut.' Și cu toate astea, ce găsesc ei ca soluție? Să arunce în aer o stâncă!

De mai mult de 11 luni de zile, populația României, vorbim de probabil zeci de milioane de oameni, și-au redus la jumătate consumul de energie electrică. Știți de ce? Nu pentru că țin ei neapărat să-i dea o rezervă de energie electrică lui Bolojan, ci pentru că, ce să vezi, energie electrică s-a scumpit sub Bolojan cu 53% față de perioada lui Ciolacu, care perioada lui Ciolacu era la rândul său o perioadă de scumpire extremă a energiei electrice”, a declarat europarlamentarul Gheorghe Piperea.

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