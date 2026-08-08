Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan că știa de trei săptămâni că Dunărea a secat: „A cerut energie de la Ucraina, țară în război”

Publicat 8 aug. 2026, 07:08 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Gheorghe Piperea l-a criticat dur pe premierul demis Ilie Bolojan, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Totul după ce România a ajuns la mâna Ucrainei, țara distrusă de război cu sistemul energetic pe butuci în urma atacurilor Rusiei. Piperea susține că, deși Bolojan știa de trei săptămâni că Dunărea a secat, nu a fost în stare să ia măsuri din timp, încât să prevină criza energetică, conform Realitatea PLUS.

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