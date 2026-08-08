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Politica· 2 min citire

Serghei Mizil îl critică pe Ilie Bolojan pentru scumpirea carburanților și criza energetică: „Vor să distrugă totul, să vândă!”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 07:47
SursăRealitatea PLUS

Serghei Mizil l-a criticat pe Ilie Bolojan, după ce premierul demis i-a mințit pe români că va ieftini prețul la pompă și nu a luat măsuri pentru a preveni criza energetică. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, Mizil a spus că România a ajuns să ia curent de la o țară aflată în război și critică intervenția de la Dunăre. „Au aruncat o stâncă în aer și râd de noi toți”, a spus Serghei Mizil.

„E o vrăjeală totală. Eu zic că nici nu suntem în situația pe care o prezintă ei, din punctul meu de vedere. Văd că sunt multe puncte de atracție cu sute de mii de lumini, cu scene, cu mii de restaurante deschise toată noaptea. Acolo nu mai e pană de curent. E o vrăjeală ca să ne bage în toată tensiunea asta care se întâmplă. Și cu carburanții e la fel: văd că toată lumea îi ieftinește, noi îi scumpim. Ne-a zis că îi ieftinește și, până la urmă, i-a scumpit. Ei vor să distrugă totul, să vândă. Păi dacă ai un hotel acum la mare și vrei să-l vinzi sau ai o mare fabrică, dacă n-ai curent și e închisă tot timpul, normal că îi scade prețul.

Din punctul meu de vedere, asta este ceea ce urmăresc. E o vrăjeală totală și povestea asta că dacă nu închideau capacitățile respective pățeau ceva. Ce pățeau? Nu pățeau nimic. Adică tu nu poți să faci baterii în care să acumulezi curentul? Eu am înțeles și am văzut la televizor, pentru că nu sunt în domeniu, că dăm curentul bulgarilor la un anumit preț și îl luăm seara de 15 ori mai scump. Și am ajuns să luăm curent de la o țară aflată în război! Să dai curentul ziua la un sfert de preț, să-l stocheze bulgarii, iar noaptea să ți-l dea de 15 ori mai scump!”, a declarat Serghei Mizil

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