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Politica· 2 min citire
Serghei Mizil îl critică pe Ilie Bolojan pentru scumpirea carburanților și criza energetică: „Vor să distrugă totul, să vândă!”
Publicat8 aug. 2026, 07:47
SursăRealitatea PLUS
Serghei Mizil l-a criticat pe Ilie Bolojan, după ce premierul demis i-a mințit pe români că va ieftini prețul la pompă și nu a luat măsuri pentru a preveni criza energetică. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, Mizil a spus că România a ajuns să ia curent de la o țară aflată în război și critică intervenția de la Dunăre. „Au aruncat o stâncă în aer și râd de noi toți”, a spus Serghei Mizil.
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