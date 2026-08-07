PSD îl acuză pe Bolojan că „minte”: „Contestarea Legii Integrității la CCR riscă să lase România fără 771 de milioane de euro”

PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că „minte” despre amendamentele la Legea Integrității și susține că atacarea actului normativ la Curtea Constituțională ar putea pune în pericol fonduri europene de 771 de milioane de euro.
Partidul Social Democrat a transmis, vineri, că premierul demis Ilie Bolojan ar face afirmații false atunci când susține că amendamentele introduse în noua Lege a Integrității ar fi fost concepute „țintit pentru plăți politice”.
PSD: Contestația la CCR poate bloca fonduri europene
Social-democrații susțin că demersul PNL și USR de a contesta legea la Curtea Constituțională a României riscă să lase țara fără 771 de milioane de euro din fonduri europene.
„Prim-ministrul demis Ilie Bolojan pur și simplu minte când susține că amendamentele introduse în noua Lege a Integrității ar fi «fost făcute țintit pentru plăți politice». Este o minciună grosolană prin care premierul demis încearcă să acopere culpa PNL și USR”, a transmis PSD.
Potrivit partidului, amendamentele susținute de PSD ar prevedea că persoanele condamnate pentru încălcarea regulilor de integritate nu trebuie să beneficieze de „portițe legale”, iar demnitarii care își ascund averea trebuie să răspundă în fața legii.
Social-democrații acuză PNL și USR că se joacă cu fondurile europene
PSD afirmă că PNL și USR nu ar fi fost motivate de argumente de constituționalitate, ci de intenția de a-l proteja pe Dominic Fritz, pe care îl numește „condamnat”, și pe Ilie Bolojan. Formațiunea îi reproșează, totodată, lui Bolojan că nu ar fi răspuns la întrebări referitoare la averea partenerei sale.
„Adevărul simplu – pe care trebuie să-l știe toți românii: USR și PNL sunt gata să suspende banii europeni ai României pentru a-i salva pe Fritz și Bolojan”, se arată în mesajul PSD.
Declarațiile PSD vin în contextul disputelor politice privind modificările aduse Legii Integrității și posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Afirmațiile și acuzațiile formulate de social-democrați reprezintă poziția partidului și necesită puncte de vedere din partea PNL, USR și a premierului Ilie Bolojan.
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