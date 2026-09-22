UDMR îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul dacă nu strânge 233 de voturi

Publicat 22 sept. 2026, 09:17 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Mureșan continuă să caute sprijinul necesar pentru formarea unei majorități parlamentare, în condițiile în care are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a prezenta programul de guvernare și lista de miniștri.

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