UDMR îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul dacă nu strânge 233 de voturi

Siegfried Mureșan continuă să caute sprijinul necesar pentru formarea unei majorități parlamentare, în condițiile în care are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a prezenta programul de guvernare și lista de miniștri.
Surse citate de Realitatea PLUS susțin că premierul desemnat intenționează să meargă până la votul din plenul reunit al Parlamentului, chiar dacă nu va avea asigurate dinainte cele 233 de voturi necesare pentru învestirea noului Executiv. În același timp, UDMR îi transmite că, dacă nu reușește să strângă voturile necesare, ar trebui să-și depună mandatul. Poziția vine în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Guvernul propus de Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan ar urma să meargă până la votul din Parlament
Premierul desemnat trebuie să pregătească programul de guvernare, lista viitorilor miniștri și să obțină susținerea necesară în Parlament. Pentru învestirea noului Executiv sunt necesare 233 de voturi, iar negocierile pentru formarea unei majorități continuă. Surse citate de Realitatea PLUS susțin că Siegfried Mureșan va merge până la capăt cu procedura și va cere votul de încredere al Parlamentului chiar și în situația în care, înaintea ședinței de plen, nu va avea confirmate cele 233 de voturi.
PSD a decis în unanimitate să nu susțină Guvernul condus de Siegfried Mureșan, iar AUR a transmis, la rândul său, că nu va vota un Executiv care ar continua măsurile de austeritate începute în perioada Guvernului Bolojan. În aceste condiții, fără voturile parlamentarilor PSD și AUR, formațiunile care susțin în prezent noul Executiv nu au singure majoritatea necesară pentru învestire.
UDMR îi cere să-și depună mandatul dacă nu strânge voturile
Și UDMR urmărește evoluția negocierilor pentru formarea unei majorități. În condițiile în care Siegfried Mureșan nu ar reuși să obțină inclusiv sprijin suplimentar din Parlament, poziția transmisă este că premierul desemnat ar trebui să-și depună mandatul. Deocamdată însă, potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, scenariul luat în calcul este ca procedura să continue până la votul din plenul reunit al celor două Camere, chiar dacă majoritatea necesară nu este asigurată în acest moment.