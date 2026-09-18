Luni începe bătălia pentru cele 233 de voturi. Unde își caută Siegfried Mureșan sprijinul pentru noul Guvern

Siegfried Mureșan începe demersurile pentru formarea viitorului Guvern, iar săptămâna viitoare începe o etapă esențială pentru obținerea voturilor din Parlament.
Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi pentru ca Executivul să primească încrederea Parlamentului.
Nnegocierile cu parlamentarii urmează să înceapă de luni, spun sursele Realitatea PLUS Marea problemă pentru Siegfried Mureșan este numărul de voturi de care are nevoie pentru a trece Guvernul.
Negocierile pentru cele 233 de voturi încep luni
În aceste zile se lucrează la programul de guvernare al premierului desemnat, iar săptămâna viitoare ar urma să fie finalizat și cabinetul de miniștri.
Negocierile politice din Parlament ar urma să înceapă luni. În condițiile în care nu se conturează o majoritate suficientă în jurul noului Guvern, Siegfried Mureșan trebuie să obțină sprijin din partea grupurilor mai mici din Parlament.
Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, parlamentarii grupurilor mari nu ar urma să voteze Guvernul. În acest context, atenția se îndreaptă către grupurile parlamentare mai mici, cu care premierul desemnat ar urma să negocieze pentru a obține voturile necesare.
Săptămâna viitoare ar trebui să aducă astfel atât negocieri în Parlament, cât și finalizarea programului de guvernare și conturarea listei viitorului Cabinet.
Siegfried Mureșan anunță că a început deja lucrul
Premierul desemnat a transmis vineri că a început activitatea pentru formarea noului Guvern și a mulțumit PNL, USR și UDMR pentru colaborare.
Siegfried Mureșan a precizat că procesul va fi comunicat public pe parcursul etapelor sale.
”Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri.
În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului.
Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.
Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier
Președintele Nicușor Dan a anunțat joi că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.
Ulterior, Nicușor Dan a anunțat că decretul de desemnare va fi semnat sâmbătă, la Bistrița, iar documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial luni.
”O să-l semnez mâine, la Bistriţa, şi o să fie publicat în Monitor Oficial luni”, a răspuns președintele când a fost întrebat în Ucraina despre momentul semnării decretului.
Desemnarea vine după consultările de la Palatul Cotroceni, în urma cărora discuțiile cu partidele nu au dus la constituirea unei majorități în jurul unui candidat pentru conducerea Guvernului.
Nicușor Dan spune că obținerea majorității este dificilă
Președintele a fost întrebat și despre șansele lui Siegfried Mureșan de a strânge majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului.
În acest context, Nicușor Dan a recunoscut că obținerea sprijinului parlamentar este dificilă, dar a spus că își dorește ca premierul desemnat să reușească.
”Eu îmi doresc să reuşească. E dificil, dar eu îmi doresc să reuşească”.
În privința scenariului în care formarea Guvernului ar eșua și s-ar ajunge la alegeri parlamentare anticipate, președintele a evitat să se pronunțe asupra etapelor ulterioare.
”Haideţi să ne uităm la prima etapă”, a spus Nicușor Dan.
Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere
Conform articolului 103 din Constituție, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru trebuie să solicite, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.
Programul de guvernare și lista Cabinetului sunt dezbătute de Camera Deputaților și Senat în ședință comună.
Pentru acordarea încrederii este necesar votul majorității deputaților și senatorilor. În acest caz, pragul necesar este de 233 de voturi.
Ce prevede Constituția dacă Guvernul nu primește voturile necesare
Un eventual eșec al formării Guvernului poate deschide, în anumite condiții constituționale, drumul către dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
Articolul 89 din Constituție prevede că președintele poate dizolva Parlamentul după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare.
Condiția este ca, în această perioadă, să fi fost respinse cel puțin două solicitări de învestitură.
Odată cu dizolvarea Parlamentului începe procedura pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
Cabinetul Veștea a fost singurul respins până acum la vot
Până în prezent, Parlamentul a respins o singură propunere de Cabinet, respectiv Cabinetul Veștea, la 22 iunie.
Eugen Tomac a fost și el nominalizat de președinte pentru funcția de prim-ministru, însă propunerea sa nu a mai ajuns la votul Parlamentului.