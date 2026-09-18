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Politica· 1 min citire
Întâlnire între liderii PNL și diplomații americani, în centrul Capitalei: cine a participat la discuții
Întâlnire între liberali și diplomați americani/ Captură foto
Publicat18 sept. 2026, 08:55
SursăRealitatea PLUS
Întâlnire controversată între lideri ai PNL și diplomați americani. Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru au luat masa în centrul Bucureștiului alături de importanți diplomați americani, Aaron Singleterry, consilier politic al Ambasadei SUA și Yushin Choi, diplomat de carieră.
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