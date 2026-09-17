Avocatul Adrian Cuculis, după propunerea noului premier al României: „Nu cred în această variantă!”

Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României a generat reacții și întrebări privind modul în care poate fi formată o nouă majoritate parlamentară. Avocatul Adrian Cuculis a comentat decizia președintelui Nicușor Dan și a pus sub semnul întrebării explicația oferită de șeful statului pentru alegerea europarlamentarului liberal.
Scenariul anticipatelor, analizat de avocat
Un alt scenariu prezentat de celebrul avocat - Adrian Cuculis vizează posibilitatea alegerilor anticipate.
„Am rămas surprins de ceea ce am auzit acum o oră, o oră și jumătate. Sunt două scenarii pe care mi le-am putut pune în minte în momentul în care l-am ascultat pe președintele Nicușor Dan.
Era vizibil stânjenit de ceea ce urma să anunțe, aproape timorat, aș putea spune. A venit într-o parte, parcă s-a aplecat pe pupitru și nu prea se uita. Nu părea să aibă plăcerea de a veni să ne vorbească.
Acum, există scenariul tipic și clasic pe care îl auzim de ceva vreme, de fapt încă de la desemnarea lui Tomac. Am auzit scenariul potrivit căruia, prin împingerea în față a unei propuneri de premier care să nu aibă legătură cu lumea politică - bine, domnul Tomac avea o legătură indiscutabilă, dar era prezentat ca fiind fără legătură cu lumea politică, un tehnocrat getbeget, s-ar putea evita, practic, desemnarea principalilor actori politici, fie că vorbim despre cei de la PSD, fie despre oricine altcineva.
Nu cred în varianta asta, dar, totuși, ea a existat și trebuie să o luăm în considerare.
Vrea președintele Dan să-l protejeze pe domnul Grindeanu, să nu-l arunce, practic, în această bătălie? Pentru că România arată, dacă vrei...e o corabie, velele au laut foc și e găurită prin toate părțile de pirații care au tras în ea. Acum ea se scufundă.
Nu știu dacă vrei să fii căpitanul unui vapor care se scufundă. Și atunci, scenariul acesta l-ar proteja.
Scenariul numărul doi, chiar dacă lumea spunea că președintelui Dan îi este frică de anticipate, pare că tocmai asta își dorește. Adică asta este ceea ce am ascultat astăzi de la tribuna de la Cotroceni.
A făcut acest lucru de la Cotroceni. Nu era aceeași sală ca la domnul Veștea și nici ca la domnul Tomac, era o altă sală. Am observat o chestiune aici.
Vine și spune că l-a desemnat pe domnul Mureșan pentru că, în urma discuțiilor și consultărilor cu toate partidele care au fost astăzi la Cotroceni, este singurul care ar putea să coaguleze ceva.
Deci n-a spus că există o majoritate. S-a exprimat în felul următor: „Ar putea să strângă mai multe voturi”.
Eu nu înțeleg cum a tras concluzia asta domnul Dan, ori ne-au mințit toți liderii politici până acum, vreme de patru luni, spunând că un guvern de acest gen n-ar trece, ori domnul Dan a zis: „Trebuie să dau o explicație pentru care l-am ales pe Mureșan”. Și atunci vine cu explicația că toate partidele au venit astăzi buluc și au spus: „Dacă nu îl impuneți pe Mureșan, noi nu vrem pe altcineva”.
Lucru care mie mi se pare foarte puțin posibil.
Și există și varianta a treia. Am spus că sunt două, dar, de fapt, ar fi trei: chiar își propune, cu tot dinadinsul, să ajungă la alegeri anticipate și aceasta este ocazia perfectă să ne arate că poate să se consulte cu președinții celor două Camere, cu liderii partidelor din Parlament și, ulterior, să facă ceea ce trebuie făcut, respectiv să ajungă la anticipate.
Și, apropo de domnul Bolojan, acesta își pregătise, culmea, plecarea. Ați văzut acel bilanț al unei guvernări pe care el însuși a prezentat-o drept excepțională, într-o postare pe Facebook.”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, în platou la Realitatea PLUS.