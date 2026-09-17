Avocatul Adrian Cuculis, după propunerea noului premier al României: „Nu cred în această variantă!”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 18:47

Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României a generat reacții și întrebări privind modul în care poate fi formată o nouă majoritate parlamentară. Avocatul Adrian Cuculis a comentat decizia președintelui Nicușor Dan și a pus sub semnul întrebării explicația oferită de șeful statului pentru alegerea europarlamentarului liberal.

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