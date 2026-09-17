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Politica· 1 min citire

Siegfried Mureșan, desemnarea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier? Gheorghe Piperea: Președintele vrea, de fapt, alegeri anticipate

Gheoghe Piperea

Gheoghe Piperea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 16:03

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține, într-o postare pe Facebook, că Nicușor Dan ar putea să-l desemneze pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, nominalizarea urmând să fie făcută după consultările cu partidele parlamentare pe care le-a avut joi, timp de peste cinci ore. În acest caz, spune Piperea, "va fi fost clar" că președintele vrea, de fapt, alegeri anticipate.

"Din surse politice rezultă că nominalizarea de premier ar putea fi Siegfried Mureșan.

Dacă o să fie așa, îmi va fi fost clar că Nicușorișor vrea, de fapt, alegeri anticipate.

Siegfried nu va fi votat de PSD.

Cu atât mai puțin, nu va fi votat de AUR.

Aș plusa cu asta: Siegfried este atât de arogant și închipuit și bruxelez încât nici cei din PNL - aripa Bolojan nu o să îl voteze.

Așadar, în proporție substanțială, ne îndreptăm către alegeri anticipate, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple încă de acum enșpe săptămâni, când a picat Veștea", a transmis Gheorghe Piperea, într-un mesaj postat pe Facebook.

Joi dimineață, o delegație AUR formată din George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, a participat la consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan pe tema desemării noului premier.

Șeful statului este așteptat să anunțe numele viitorului premier într-o declarație de presă pe care o va susține joi seara, de la ora 17.00. Declarația nu va fi urmată de întrebări din partea presei, conform Administrației Prezidențiale.

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