Siegfried Mureșan, desemnarea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier? Gheorghe Piperea: Președintele vrea, de fapt, alegeri anticipate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 16:03

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține, într-o postare pe Facebook, că Nicușor Dan ar putea să-l desemneze pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, nominalizarea urmând să fie făcută după consultările cu partidele parlamentare pe care le-a avut joi, timp de peste cinci ore. În acest caz, spune Piperea, "va fi fost clar" că președintele vrea, de fapt, alegeri anticipate.

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