Doi lemuri dispăruți dintr-un parc safari au fost găsiți după un an. Animalele, vândute pentru zeci de mii de euro, ar putea fi repatriate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 17:24

Doi lemuri cu coadă inelată, dispăruți în urmă cu aproximativ un an dintr-un parc safari din Bangladesh, au fost identificați într-o grădină zoologică din India. Autoritățile bangladeșe au cerut sprijinul Interpolului pentru recuperarea animalelor, însă identificarea lor și repatrierea sunt complicate de lipsa unor date biologice și de identificare.

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