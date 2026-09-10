Doi lemuri dispăruți dintr-un parc safari au fost găsiți după un an. Animalele, vândute pentru zeci de mii de euro, ar putea fi repatriate

Doi lemuri cu coadă inelată, dispăruți în urmă cu aproximativ un an dintr-un parc safari din Bangladesh, au fost identificați într-o grădină zoologică din India. Autoritățile bangladeșe au cerut sprijinul Interpolului pentru recuperarea animalelor, însă identificarea lor și repatrierea sunt complicate de lipsa unor date biologice și de identificare.
Lemurii ar face parte dintr-un grup de trei animale furate în martie 2025 din Parcul Safari Gazipur. Potrivit Departamentului de Investigații Criminale din Bangladesh, animalele ar fi fost scoase ilegal din țară și transportate în India.
Autoritățile au ajuns la această concluzie după ce pe rețelele sociale au apărut imagini în care cei doi lemuri puteau fi văzuți la Vantara, un important centru pentru animale sălbatice din statul indian Gujarat.
Lemurii ar fi fost traficați în India
Potrivit anchetatorilor, animalele au fost transportate peste graniță prin punctul Darshana din districtul Chuadanga și ar fi fost vândute ulterior pentru aproximativ 4,8 milioane de rupii, arată The Independent.
Suma este echivalentă cu aproximativ 50.400 de lire sterline, potrivit informațiilor publicate de presa din Bangladesh.
Anchetatorii susțin că furtul ar fi fost posibil cu ajutorul unui agent de pază, iar transportul peste frontieră ar fi fost facilitat de un intermediar.
Lemurii ar fi trecut ulterior prin mâinile mai multor persoane până să ajungă în orașul Jamnagar, din vestul Indiei. De acolo, animalele ar fi ajuns la o instituție asociată centrului Vantara.
Dintre cei opt suspecți din dosarul de trafic, șase și-ar fi recunoscut faptele în fața unei instanțe locale, conform informațiilor furnizate de anchetatori.
Bangladesh cere ajutorul Interpolului
Autoritățile din Bangladesh încearcă acum să obțină repatrierea celor doi lemuri.
Demersurile sunt însă dificile deoarece animalele nu au microcipuri, numere individuale de identificare sau profiluri ADN înregistrate anterior. În lipsa acestor elemente, autoritățile trebuie să demonstreze cu certitudine că lemurii aflați în India sunt chiar animalele dispărute din parcul safari.
Anchetatorii încearcă inclusiv să obțină profilul ADN al celui de-al treilea lemur, un exemplar juvenil care a rămas în Bangladesh. Testele ar putea indica dacă acesta este înrudit cu cele două animale identificate în India.
Animalele au ajuns în Bangladesh în urma unei declarații false
Povestea celor trei lemuri începe cu mai mulți ani înainte de dispariția lor.
Anchetatorii bangladeși afirmă că animalele au fost aduse în țară în anul 2018, prin aeroportul din Dhaka. Pentru introducerea lor în Bangladesh ar fi fost depusă o declarație vamală falsă.
Ulterior, lemurii au fost salvați și transferați la Parcul Safari Gazipur, unde au fost ținuți alături de alte animale.
Lemurii cu coadă inelată sunt originari din Madagascar, iar populațiile lor sălbatice se confruntă cu amenințări majore. Specia este considerată în pericol critic de dispariție, ceea ce face ca traficul și comerțul ilegal cu astfel de animale să reprezinte o problemă importantă pentru autoritățile de conservare.
Vantara, centrul pentru animale asociat familiei Ambani
Cei doi lemuri au fost identificați în Vantara, un complex dedicat animalelor sălbatice, situat în statul Gujarat și întins pe aproximativ 3.500 de acri.
Proiectul a fost conceput de Anant Ambani, fiul miliardarului indian Mukesh Ambani. Centrul este administrat de Radhe Krishna Temple Elephant Welfare Trust, organizație susținută de Reliance, conglomeratul deținut de familia Ambani.
Vantara a fost inaugurat în martie 2025, în prezența premierului indian Narendra Modi.
Complexul a devenit unul dintre proiectele importante de profil din India, însă activitatea sa a fost însoțită și de controverse.
Vantara a respins acuzațiile
Mai multe organizații pentru protecția animalelor și-au exprimat îndoieli cu privire la modul în care funcționează Vantara ca proiect de conservare.
Criticii au invocat, printre altele, lipsa de transparență privind proveniența unor animale și modul în care acestea sunt transferate către complex. Au existat, de asemenea, întrebări legate de transferul unor exemplare din grădini zoologice publice din state precum Uttarakhand și Madhya Pradesh.
Vantara s-a confruntat și cu acuzații privind importul necorespunzător al unor animale, situație care ar fi atras verificări din partea autorităților din Germania și a celor din Uniunea Europeană.
Reprezentanții centrului au respins acuzațiile și le-au calificat drept „complet false și nefondate”.
În cazul celor doi lemuri, autoritățile din Bangladesh încearcă în continuare să stabilească toate detaliile traseului animalelor și să obțină recuperarea lor cu sprijin internațional.