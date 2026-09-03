Pare că faci exact opusul, dar te poate ajuta să slăbești. Ce se întâmplă când iei pauză de la dietă

O dietă nu trebuie neapărat urmată fără întrerupere pentru a avea rezultate. Un studiu realizat pe 30 de femei arată că pauzele planificate pot produce o scădere a masei de grăsime comparabilă cu cea obținută prin restricție calorică continuă.
Pauzele planificate nu au anulat rezultatele dietei
O pauză de la restricția alimentară nu înseamnă neapărat că eforturile pentru pierderea în greutate sunt compromise. Aceasta este una dintre observațiile unui studiu controlat realizat de cercetători americani, care a analizat modul în care două strategii alimentare influențează pierderea de grăsime.
Cercetarea a urmărit timp de 12 săptămâni 30 de femei cu obezitate, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani. Participantele au urmat un plan alimentar în care aportul zilnic de calorii trebuia redus cu aproximativ 25%, iar consumul de proteine a fost stabilit la aproximativ 1,2 grame pe kilogram.
Diferența dintre participante a fost reprezentată de modul în care au aplicat restricția calorică. Unele au folosit postul intermitent, în timp ce celelalte au introdus în mod planificat pauze de la dietă, în anumite zile consumând mai multe calorii.
Cantitatea de grăsime pierdută a fost aproape identică
Rezultatele obținute după cele 12 săptămâni au arătat că femeile care au avut pauze planificate de la dietă au pierdut aproximativ aceeași cantitate de grăsime ca participantele care au menținut restricția calorică în mod continuu.
În grupul care a folosit postul intermitent, masa de grăsime a scăzut cu 9,30 kilograme. În grupul care a introdus pauze în dietă, reducerea a fost de 9,21 kilograme.
Diferența dintre cele două grupuri a fost considerată neglijabilă din punct de vedere statistic.
Cercetătorii au pus rezultatele în legătură cu dovezile existente privind deficitul caloric și modul în care acesta influențează pierderea de grăsime.
„Aceste rezultate sunt în concordanță cu ghidurile clinice actuale și cu un volum substanțial de literatură care demonstrează că deficitul energetic general, mai degrabă decât modelul temporal de restricție, este principalul determinant al pierderii de grăsime", au scris cercetătorii.
Postul intermitent nu s-a dovedit superior unei diete obișnuite
Rezultatele se adaugă unor cercetări anterioare privind postul intermitent și eficiența acestuia pentru slăbit. O analiză publicată în februarie de cercetătorii de la Universitatea Rutgers a ajuns la concluzia că postul intermitent nu este nici mai eficient, nici mai puțin eficient decât o dietă obișnuită atunci când obiectivul este pierderea în greutate.
Analiza a inclus zeci de studii clinice randomizate controlate și a comparat mai multe forme de intervenție alimentară.
„Diferențele pe care le-am găsit între diete au fost statistic imposibil de distins de zero", a explicat Diane Rigassio Radler, profesor de nutriție clinică la Școala de Profesii din Sănătate Rutgers, într-un comunicat.
Ideea susținută de aceste rezultate este că reducerea totală a aportului energetic poate avea o importanță mai mare pentru scăderea în greutate decât intervalele exacte în care sunt consumate alimentele.
Ce se întâmplă atunci când mesele sunt limitate la anumite ore
Postul intermitent presupune limitarea perioadelor în care o persoană consumă alimente, iar această strategie a devenit foarte populară în ultimii ani, inclusiv prin promovarea sa de către vedete precum Kourtney Kardashian și Jennifer Aniston.
Cercetătorii de la Universitatea Harvard au indicat că limitarea meselor la anumite intervale orare poate contribui la reducerea senzației de foame și la scăderea tensiunii arteriale.
Totuși, modul în care organismul răspunde la perioadele fără mâncare poate varia, iar femeile pot avea anumite particularități hormonale în raport cu postul.
Potrivit Clinicii Cleveland, răspunsul femeilor la post poate fi diferit, iar modificările hormonale reprezintă unul dintre factorii luați în calcul.
„Postul poate face ca estrogenul și progesteronul să scadă drastic", a declarat dieteticianul înregistrat Julia Zumpano.
Restricția calorică rămâne elementul important pentru slăbit
Experții consultați de The Independent în luna iulie au subliniat că reducerea cantității de calorii consumate poate duce la pierderea în greutate, indiferent de strategia alimentară aleasă.
„Aceasta nu este diferită de nicio altă dietă", a spus lectorul Vassiliki Sinopoulou de la Universitatea din Lancashire.
Prin urmare, rezultatele studiului asupra pauzelor planificate de dietă nu indică faptul că orice perioadă fără restricție alimentară produce automat scădere în greutate. Cercetarea a comparat două strategii în condițiile în care aportul energetic a fost controlat pe parcursul intervenției.
Rezultatele nu pot fi aplicate automat tuturor adulților
Vârsta și starea de sănătate pot schimba modul în care organismul reacționează la perioadele mai lungi fără mâncare. Un studiu recent realizat pe aproape 3.000 de seniori suedezi cu vârsta de peste 60 de ani a analizat tocmai această problemă.
Cercetarea a indicat că persoanele care au petrecut cel mai mult timp fără să mănânce au dezvoltat boli cronice mai rapid decât participanții care au avut intervale mai scurte între mese.
Autorii studiului au atras însă atenția că rezultatele nu demonstrează o relație de cauzalitate între post și apariția bolilor.
„Acest lucru nu înseamnă că postul provoacă boli la bătrânețe și nici că fiecare persoană în vârstă ar trebui să evite intervalele lungi fără mâncare", a scris luna aceasta Adrián Carballo Casla, cercetător postdoctoral în epidemiologie geriatrică la Institutul German Karolinska.
„Dar ridică întrebări cu privire la faptul dacă sfaturile bazate pe studii efectuate pe adulți mai tineri și de vârstă mijlocie pot fi aplicate în siguranță grupelor de vârstă mai înaintate", a adăugat el.