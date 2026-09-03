Pare că faci exact opusul, dar te poate ajuta să slăbești. Ce se întâmplă când iei pauză de la dietă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 17:42

O dietă nu trebuie neapărat urmată fără întrerupere pentru a avea rezultate. Un studiu realizat pe 30 de femei arată că pauzele planificate pot produce o scădere a masei de grăsime comparabilă cu cea obținută prin restricție calorică continuă.

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