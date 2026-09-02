Spectacol pe acoperiș cu nepalezi. Au făcut șpriț pe manele și au devenit virali

Un moment mai puțin obișnuit surprins pe timpul nopții, în Brăila, a atras atenția internauților. Mai mulți muncitori nepalezi au fost filmați în timp ce dansau pe acoperișul unei clădiri, pe ritmurile unei cunoscute melodii românești.
Imaginile au fost distribuite în mediul online și au generat numeroase reacții, în special din cauza locului ales pentru petrecere. În filmare, grupul pare să se bucure de muzică și să danseze fără să țină cont că se află pe acoperișul unei clădiri, în timpul nopții.
Petrecere inedită pe acoperiș, în Brăila
În videoclipul surprins în întuneric se observă mai multe persoane care dansează și se distrează pe acoperișul unei construcții. Atmosfera pare una de petrecere, însă cadrul neobișnuit în care are loc distracția a fost cel care a atras rapid atenția utilizatorilor rețelelor sociale.
Un alt detaliu remarcat de cei care au urmărit imaginile este alegerea muzicală. Grupul a dansat pe „Made in România”, piesa interpretată de Ionuț Cercel, una dintre manelele cunoscute și astăzi de publicul din România.
Melodia este asociată cu petrecerile și continuă să fie ascultată la evenimente și în mediul online, la ani buni de la lansare.
Numărul muncitorilor străini din România a crescut
Imaginile de la Brăila apar într-un context în care România a devenit, în ultimii ani, o destinație importantă pentru muncitori veniți din afara Uniunii Europene.
Cetățeni din Nepal, Bangladesh, Sri Lanka și alte state asiatice au ajuns să lucreze în România, în special în domenii în care angajatorii întâmpină dificultăți în găsirea forței de muncă.
Mulți dintre acești muncitori activează în construcții, HoReCa, logistică sau alte sectoare și trimit o parte din veniturile obținute către familiile rămase în țările de origine.
Imaginile au împărțit internetul în două
Filmarea de la Brăila a provocat rapid reacții în mediul online. Unii utilizatori au privit scena ca pe un moment amuzant și neobișnuit, în timp ce alții au criticat faptul că persoanele filmate au ales acoperișul unei clădiri drept loc pentru distracție.
Cele mai multe comentarii critice s-au concentrat asupra siguranței celor aflați pe acoperiș, mai ales având în vedere că filmarea a fost realizată pe timpul nopții.
În același timp, au existat și reacții care au criticat prezența muncitorilor străini în România. Unele dintre mesajele postate online au avut un caracter jignitor la adresa comunității nepaleze.
Dincolo de opiniile exprimate în comentarii, imaginile au atras atenția tocmai prin caracterul lor neobișnuit: un grup de muncitori străini care dansează pe o manea românească, pe acoperișul unei clădiri din Brăila.
Imaginile surprinse la Brăila continuă să circule în mediul online și au stârnit reacții dintre cele mai diverse.