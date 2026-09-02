Spectacol pe acoperiș cu nepalezi. Au făcut șpriț pe manele și au devenit virali

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 21:45

Un moment mai puțin obișnuit surprins pe timpul nopții, în Brăila, a atras atenția internauților. Mai mulți muncitori nepalezi au fost filmați în timp ce dansau pe acoperișul unei clădiri, pe ritmurile unei cunoscute melodii românești.

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