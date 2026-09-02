Ce plante trebuie tunse la sfârșitul verii. Greșeala pe care trebuie să o eviți în grădină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 17:15

Sfârșitul verii este perioada în care grădina începe să își schimbe ritmul, iar unele plante au nevoie de o tundere ușoară pentru a-și păstra forma și a încuraja o nouă înflorire. În schimb, alte specii nu trebuie tunse drastic, deoarece există riscul să fie afectați mugurii florali pentru anul următor.

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