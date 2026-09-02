Ce plante trebuie tunse la sfârșitul verii. Greșeala pe care trebuie să o eviți în grădină

Sfârșitul verii este perioada în care grădina începe să își schimbe ritmul, iar unele plante au nevoie de o tundere ușoară pentru a-și păstra forma și a încuraja o nouă înflorire. În schimb, alte specii nu trebuie tunse drastic, deoarece există riscul să fie afectați mugurii florali pentru anul următor.
La final de august și început de septembrie, lucrările de întreținere din grădină trebuie făcute cu mai multă atenție. Nu toate plantele au aceleași nevoi, iar o tundere făcută la momentul nepotrivit poate afecta dezvoltarea lor sau rezistența în sezonul rece.
Una dintre cele mai frecvente greșeli este tunderea excesivă. În această perioadă, scopul nu este să „golești” planta, ci să îndepărtezi florile trecute, frunzele bolnave, ramurile uscate și lăstarii deteriorați.
Lavanda poate fi tunsă după înflorire
Lavanda se numără printre plantele care pot beneficia de o tundere după înflorire. Tulpinile florale uscate pot fi îndepărtate, iar vegetația poate fi scurtată ușor pentru a menține planta compactă.
Este important însă să nu tai sever până în lemnul bătrân. Lavanda nu se regenerează întotdeauna bine din această zonă, astfel că este recomandată o tundere moderată, cu păstrarea unei cantități suficiente de frunziș verde.
Rozmarinul se tunde cu măsură
Rozmarinul poate fi ciupit sau tuns ușor la sfârșitul verii, mai ales atunci când este cultivat atât pentru aspectul ornamental, cât și pentru utilizarea în bucătărie.
Se pot îndepărta vârfurile prea lungi și ramurile care au crescut dezordonat. O tăiere drastică trebuie însă evitată înainte de sezonul rece.
Salvia ornamentală poate fi curățată
După trecerea primului val de înflorire, tulpinile florale uscate ale salviei ornamentale pot fi îndepărtate. În funcție de specie, această intervenție poate stimula apariția unor noi flori și ajută planta să rămână mai ordonată.
Mușcatele au nevoie de curățare, nu de o tundere severă
În cazul mușcatelor, îndepărtarea florilor ofilite și a frunzelor uscate este, de regulă, mai importantă decât o tundere drastică.
Dacă planta a devenit foarte alungită, vârfurile pot fi ciupite ușor pentru a stimula ramificarea. Tăierile severe sunt mai potrivite în alte etape ale ciclului de vegetație.
Atenție la hortensii: tăierea greșită poate elimina florile de anul viitor
Hortensiile trebuie tratate cu mai multă atenție deoarece speciile și soiurile nu înfloresc toate pe același tip de lemn.
Unele hortensii formează florile pe ramurile crescute în anul precedent. O tundere prea severă la sfârșitul verii poate elimina mugurii florali care ar fi produs flori în sezonul următor.
De aceea, dacă soiul nu este cunoscut, este mai sigur să fie îndepărtate doar florile trecute, ramurile uscate sau cele deteriorate, fără o remodelare drastică a plantei.
Zmeurul se tunde diferit în funcție de soi
Și în cazul zmeurului, momentul și modul de tăiere depind de tipul plantei.
Soiurile care fructifică pe tulpinile de doi ani pot necesita îndepărtarea tulpinilor care au produs deja fructe. Soiurile remontante au însă un ciclu diferit și trebuie tundute după alte reguli.
Înainte de a folosi foarfeca, este important să fie identificat tipul de zmeur din grădină.
Ce plante nu trebuie tunse drastic la sfârșitul verii
La final de vară este recomandată prudență în cazul pomilor fructiferi, al arbuștilor ornamentali care înfloresc pe lemn vechi, al anumitor hortensii și al coniferelor.
De asemenea, plantele care trebuie să acumuleze rezerve înainte de iarnă nu ar trebui supuse unor tăieri severe.
O tundere drastică poate stimula apariția unor lăstari noi chiar înainte de venirea frigului. Aceștia pot fi mai vulnerabili la temperaturile scăzute.
Cea mai sigură intervenție: curățarea plantei
Pentru multe plante, la sfârșitul verii este suficientă o intervenție de întreținere. Pot fi îndepărtate florile uscate, frunzele bolnave, ramurile rupte, lăstarii compromiși și tulpinile care se freacă între ele sau cresc haotic.
Foarfeca trebuie să fie bine ascuțită și curată pentru ca tăieturile să fie cât mai precise.
La sfârșitul verii, grădina nu are nevoie de o tundere generală. Lavanda, unele plante aromatice și plantele care au încheiat un val de înflorire pot beneficia de o tundere ușoară, în timp ce alte specii trebuie lăsate aproape intacte pentru a nu pierde mugurii florali pentru anul următor.
Înainte de orice tăiere, identifică planta și verifică modul în care înflorește. Regula simplă pentru această perioadă este: îndepărtează ce este uscat, bolnav sau deteriorat și evită tăierile drastice dacă nu știi exact cum reacționează planta.