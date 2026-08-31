Horoscopul zilei de marți, 1 septembrie 2026. Vești neașteptate, emoții puternice și schimbări importante pentru zodii, chiar din prima zi de toamnă

Publicat 31 aug. 2026, 23:12 Actualizat 31 aug. 2026, 23:15

Prima zi de toamnă vine la pachet cu mici întârzieri, îndoieli și situații care pot fi ușor interpretate greșit. Totuși, lucrurile se schimbă rapid, iar energia zilei devine tot mai dinamică. Influența favorabilă dintre Mercur și Marte aduce idei curajoase, inițiativă și dorința de a pune capăt amânărilor. Vezi mai jos ce rezervă astrele fiecărei zodii în parte.

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