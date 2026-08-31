Unul dintre directorii din dosarul șpăgilor din industria de armament, audiat la DNA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 12:49

Directorul Uzinei Mecanice Militare Plopeni, Ion Pîrvu, a fost adus astăzi la DNA pentru a asista la percheziția informatică a dispozitivelor care îi aparțin, în cadrul anchetei privind suspiciuni de corupție în industria de apărare.

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