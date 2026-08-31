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Justitie· 1 min citire

Unul dintre directorii din dosarul șpăgilor din industria de armament, audiat la DNA

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 12:49

Directorul Uzinei Mecanice Militare Plopeni, Ion Pîrvu, a fost adus astăzi la DNA pentru a asista la percheziția informatică a dispozitivelor care îi aparțin, în cadrul anchetei privind suspiciuni de corupție în industria de apărare.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat astăzi percheziții informatice în Capitală, etapă esențială în ancheta privind suspiciuni de luare de mită la uzinele mecanice din București și Buzău. Au fost verificate laptopuri, telefoane, dispozitive de stocare și toate documentele ridicate anterior, iar analiza s‑a desfășurat în prezența inculpaților, conform procedurii.

Anchetatorii caută noi probe care ar putea completa dosarul, inclusiv conversații, fișiere și înregistrări audio‑video, potrivit Realitatea Plus. Printre persoanele vizate se află directori ai uzinelor mecanice, iar potrivit informațiilor disponibile, unul dintre aceștia este Mihai Rafiu, director la Uzina Mecanică București. Procurorii susțin că acesta ar fi primit 48.000 de lei de la un om de afaceri, în mai multe tranșe.

Dosarul este instrumentat pentru luare de mită, iar persoanele implicate au fost plasate sub măsuri preventive, în urma verificărilor amănunțite ale procurorilor DNA.

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