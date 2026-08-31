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Justitie· 1 min citire
Unul dintre directorii din dosarul șpăgilor din industria de armament, audiat la DNA
Directorul Uzinei Mecanice Militare Plopeni, Ion Pîrvu, a fost adus astăzi la DNA pentru a asista la percheziția informatică a dispozitivelor care îi aparțin, în cadrul anchetei privind suspiciuni de corupție în industria de apărare.
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