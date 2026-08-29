Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Medic ginecolog din Arad, condamnat cu suspendare după moartea unui nou-născut. Nașterea, asistată ilegal la domiciliu
Bebeluș
Publicat29 aug. 2026, 10:11
SursăRealitatea PLUS
Un medic ginecolog din Arad a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, după moartea unui nou-născut în urma unei nașteri asistate ilegal la domiciliu. După deces, i-a cerut mamei să pună copilul fără suflare la piept, apoi a plecat cu 2,300 de lei în plic. Familia a ales nașterea acasă după ce o cunoștință născuse în același apartament cu aceeași doctoriță.
Citește și
- 10:38Urmărire spectaculoasă în Chiajna: motociclist fără permis, prins de polițiști. Cum a încercat să scape VIDEO
- 10:25Accident grav în Lugoj, după o urmărire în trafic: patru persoane au ajuns la spital. Șoferul era băut și nu avea permis VIDEO
- 09:56Evaluarea Națională și admiterea la liceu s-ar putea schimba din nou. Ce li se pregătește elevilor
- 09:47Panică într-o localitate din Gorj. Un urs a intrat în curtea unui localnic și a distrus două garduri VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News