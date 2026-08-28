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Bărbat de 58 de ani, găsit mort într-un baraj din Argeș. În apă a fost descoperită și o mașină

Poliție/ Arhivă foto

Poliție/ Arhivă foto

Scris deDana Bărăgan
Publicat28 aug. 2026, 22:56
Actualizat28 aug. 2026, 22:58

Descoperire macabră în județul Argeș! Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost găsit mort, vineri, într-un baraj din zona Zigoneni. În apă a fost descoperit și un autoturism despre care există indicii că i-ar fi aparținut victimei.

Cadavrul, descoperit după un apel la 112

Polițiștii din Argeș au fost sesizați vineri, prin numărul de urgență 112, în legătură cu faptul că o persoană plutește pe suprafața apei, în barajul aferent canalului de aducțiune din zona Zigoneni.

”La faţa locului s-a deplasat echipa operativă care a identificat, plutind pe suprafaţa apei, cadavrul unui bărbat, acesta fiind scos pe mal de către lucrători ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş. De asemenea, în amontele canalului de aducţiune descris mai sus, a fost identificat şi extras un autoturism, din verificările preliminare efectuate rezultând că ar exista legătură de cauzalitate între cele două evenimente”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că persoana decedată este un bărbat de 58 de ani, din municipiul Curtea de Argeș. Până la ora transmiterii acestei știri, nu sunt cunoscute împrejurările exacte în care bărbatul și autoturismul au ajuns în apă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia. Ancheta se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș.

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