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Social· 1 min citire
Bărbat de 58 de ani, găsit mort într-un baraj din Argeș. În apă a fost descoperită și o mașină
Poliție/ Arhivă foto
Publicat28 aug. 2026, 22:56
Actualizat28 aug. 2026, 22:58
Descoperire macabră în județul Argeș! Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost găsit mort, vineri, într-un baraj din zona Zigoneni. În apă a fost descoperit și un autoturism despre care există indicii că i-ar fi aparținut victimei.
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