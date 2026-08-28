Bărbat de 58 de ani, găsit mort într-un baraj din Argeș. În apă a fost descoperită și o mașină

Publicat 28 aug. 2026, 22:56 Actualizat 28 aug. 2026, 22:58

Descoperire macabră în județul Argeș! Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost găsit mort, vineri, într-un baraj din zona Zigoneni. În apă a fost descoperit și un autoturism despre care există indicii că i-ar fi aparținut victimei.

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