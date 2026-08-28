O meserie aproape dispărută primește recunoaștere după mai bine de 20 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 20:35

O profesie practicată de peste 50 de ani în România a primit aviz favorabil pentru recunoașterea oficială. Doar 15-20 de specialiști mai lucrează în prezent în muzeele din țară, iar o parte dintre aceștia se apropie de pensionare.

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