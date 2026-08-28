O meserie aproape dispărută primește recunoaștere după mai bine de 20 de ani

O profesie practicată de peste 50 de ani în România a primit aviz favorabil pentru recunoașterea oficială. Doar 15-20 de specialiști mai lucrează în prezent în muzeele din țară, iar o parte dintre aceștia se apropie de pensionare.
O nouă ocupație va fi introdusă în COR
Ocupația de „investigator științific bunuri culturale” a primit aviz favorabil pentru introducerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), după o perioadă îndelungată în care specialiștii care desfășurau această activitate nu aveau o încadrare profesională distinctă.
Potrivit Muzeului Național de Istorie a României, ocupația are codul provizoriu 262116 și va fi inclusă în grupa de bază 2621 – Arhivari și curatori.
Recunoașterea permite delimitarea unei activități specializate care există în instituțiile muzeale din România de mai multe decenii, dar care a fost până acum asociată altor profesii.
Cum sunt analizate obiectele de patrimoniu
Investigatorii științifici ai bunurilor culturale folosesc metode provenite din mai multe domenii ale științei pentru a examina obiectele aflate în patrimoniul muzeelor.
În activitatea lor sunt utilizate instrumente și metode din chimie, fizică, biologie și geologie. Investigațiile pot furniza informații necesare pentru cercetarea și documentarea obiectelor, dar și pentru stabilirea unor intervenții de conservare și restaurare.
Prin aceste analize, specialiștii contribuie la înțelegerea materialelor și a caracteristicilor obiectelor de patrimoniu, iar rezultatele sunt utilizate în procesele de conservare și restaurare.
Primele laboratoare au apărut în urmă cu peste 50 de ani
Activitatea nu este una nouă în România. Primele laboratoare zonale dedicate investigațiilor științifice pentru patrimoniul cultural au fost înființate în urmă cu mai bine de cinci decenii.
Cu toate acestea, ocupația nu a fost până acum recunoscută distinct în COR. În funcție de studiile absolvite, persoanele care desfășurau aceste activități erau încadrate ca chimiști, fizicieni, biologi sau geologi.
Această situație a făcut ca pregătirea științifică a specialiștilor să fie recunoscută prin profesia de bază, în timp ce activitatea efectivă desfășurată în muzeu era concentrată asupra bunurilor culturale.
În muzeele din România mai sunt doar 15-20 de specialiști
Numărul celor care mai lucrează în prezent în acest domeniu este redus. Muzeul Național de Istorie a României estimează că în instituțiile muzeale din țară mai activează aproximativ 15-20 de specialiști.
O parte dintre aceștia se apropie de vârsta pensionării, ceea ce accentuează problema continuității profesiei. În același timp, infrastructura creată pentru investigațiile științifice asupra patrimoniului s-a restrâns față de perioada în care au fost dezvoltate primele laboratoare.
Laboratoarele care mai funcționează au nevoie de personal pregătit, dar și de echipamente și resurse financiare pentru desfășurarea activității.
Recunoașterea oficială poate deschide profesia pentru noi specialiști
Introducerea ocupației „investigator științific bunuri culturale” în COR creează un cadru profesional distinct pentru această specializare. Măsura poate facilita formarea și recrutarea unor noi specialiști într-un domeniu în care numărul celor activi a scăzut considerabil.
De asemenea, recunoașterea ocupației poate sprijini dezvoltarea laboratoarelor de conservare-restaurare și investigații științifice existente în muzeele din România și poate oferi o bază mai clară pentru dezvoltarea infrastructurii necesare.
„Este un prim pas important pentru ca expertiza științifică necesară protejării patrimoniului să își regăsească locul firesc în instituțiile muzeale”, au transmis reprezentanții Muzeului Național de Istorie a României.