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Extern· 2 min citire
MAE, atenționare de călătorie: Risc de incendii în Comunitatea Valenciană, Spania
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați, aflați în tranzit sau care intenționează să călătorească în Spania, după ce autoritățile locale au instituit cod portocaliu de risc de incendii de vegetație în Comunitatea Autonomă Valenciană, unde este în prezent activ un incendiu în El Saler, provincia Valencia. MAE recomandă evitarea zonelor afectate și respectarea instrucțiunilor autorităților spaniole.
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