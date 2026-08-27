Trump, anunț neașteptat despre Putin și NATO. Ce spune președintele SUA despre un posibil atac al Rusiei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 21:50

Donald Trump a transmis joi că Vladimir Putin nu intenționează să atace un teritoriu al NATO, în contextul preocupărilor privind acțiunile Rusiei și al vizitei neanunțate a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova.

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