Trump, anunț neașteptat despre Putin și NATO. Ce spune președintele SUA despre un posibil atac al Rusiei

Donald Trump a transmis joi că Vladimir Putin nu intenționează să atace un teritoriu al NATO, în contextul preocupărilor privind acțiunile Rusiei și al vizitei neanunțate a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova.
Președintele american a făcut declarația în timp ce răspundea întrebărilor jurnaliștilor la Casa Albă. Afirmațiile sale vin după apariția unor informații potrivit cărora Statele Unite ar fi analizat semnale privind posibile pregătiri militare ale Rusiei.
Trump spune că Putin nu va ataca NATO
Donald Trump a afirmat că a purtat discuții bune cu liderul de la Kremlin și că nu se așteaptă ca Rusia să atace un stat membru al Alianței Nord-Atlantice.
„Am avut discuții bune cu el. Nu va ataca un teritoriu al NATO”, a spus președintele american într-o discuție cu reporterii în Biroul Oval de la Casa Albă.
Declarația a fost făcută după ce au apărut relatări în presa americană despre deplasarea lui John Ratcliffe la Moscova și despre posibilitatea ca șeful CIA să fi avut de transmis un avertisment administrației de la Kremlin.
Kremlinul respinge informațiile despre un avertisment american
Kremlinul a respins joi informațiile potrivit cărora vizita directorului CIA ar fi avut drept scop descurajarea Rusiei de la un eventual atac asupra NATO. Oficialii ruși au descris relatările apărute în presa americană drept „povești alarmiste”, despre care au spus că nu au „orice legătură cu realitatea”.
Donald Trump a respins, la rândul său, ideea că John Ratcliffe ar fi fost trimis la Moscova pentru a transmite un mesaj special. Într-un interviu telefonic acordat publicației Axios, președintele american a explicat că între șefii serviciilor de informații din cele două țări există contacte regulate.
„Ratcliffe se întâlnește cu omologul său rus odată la șase luni sau odată pe an. Au o relație foarte bună. Nu a existat niciun mesaj și nu a fost nimic neobișnuit”, a spus Trump.
De ce ar fi mers șeful CIA la Moscova
Vizita lui John Ratcliffe în capitala Rusiei a avut loc într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Washington și Moscova. Deplasarea nu fusese anunțată anterior și a atras atenția în contextul războiului din Ucraina și al preocupărilor americane privind intențiile Kremlinului față de NATO și Europa.
Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, serviciile de informații americane au obținut date care ar indica faptul că Rusia ar fi început să ia în calcul primii pași pentru o posibilă mobilizare militară.
Aceleași informații au alimentat preocupările privind posibilitatea ca Moscova să analizeze modalități prin care să testeze reacția NATO la eventuale provocări.
Analiștii citați de publicația americană au luat în calcul și posibilitatea ca deplasarea lui Ratcliffe să fi avut o componentă directă legată de Vladimir Putin. Una dintre ipotezele prezentate a fost aceea că directorul CIA s-ar fi putut întâlni cu liderul rus pentru a transmite un avertisment din partea administrației americane.
Cum a fost observată prezența lui Ratcliffe în Rusia
Primele informații despre prezența lui John Ratcliffe la Moscova au fost publicate de CBS News. Atenția s-a concentrat asupra unui avion militar american observat pe un aeroport din capitala Rusiei.
Este vorba despre un Boeing C-17A Globemaster III aparținând Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, văzut în apropierea unui convoi diplomatic american.
Apariția aeronavei și prezența convoiului au precedat confirmările oficiale privind deplasarea directorului CIA.
Ulterior, au apărut și informații potrivit cărora Washingtonul i-ar fi cerut Ucrainei să nu lanseze atacuri asupra unor ținte situate pe teritoriul Rusiei în perioada în care delegația americană se afla la Moscova.
Kremlinul a confirmat vizita directorului CIA
Prezența lui John Ratcliffe în Rusia a fost confirmată ulterior de Kremlin. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, a declarat că directorul CIA s-a aflat la Moscova și a oferit informații despre cadrul general al deplasării.
Potrivit lui Peskov, vizita a fost legată de relațiile bilaterale dintre Rusia și Statele Unite și de contactele dintre serviciile de informații ale celor două țări.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului nu a oferit însă detalii despre discuțiile purtate de Ratcliffe la Moscova și nici despre eventualele întâlniri ale acestuia cu oficiali ruși. Informații suplimentare despre această parte a vizitei au fost relatate de The Washington Post.
Deplasarea are o importanță aparte și prin prisma faptului că ultima vizită a unui director CIA la Moscova avusese loc în 2021, cu aproape cinci ani înainte.
William Burns fusese ultimul director CIA ajuns la Moscova
În 2021, William Burns, care conducea atunci Agenția Centrală de Informații a SUA, s-a deplasat în Rusia și a purtat discuții cu mai mulți oficiali ruși de rang înalt.
Burns s-a întâlnit cu Serghei Narîșkin, omologul său rus, dar și cu Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei.
Directorul CIA a avut în timpul acelei deplasări și o convorbire telefonică cu Vladimir Putin. Tema oficială a vizitei era combaterea terorismului, însă discuțiile au avut loc într-un moment în care tensiunile militare din jurul Ucrainei deveneau tot mai puternice.
CNN relata atunci că William Burns fusese trimis personal de președintele american Joe Biden în Rusia pentru a transmite Kremlinului un avertisment legat de acumularea trupelor rusești în apropierea graniței cu Ucraina.
Invazia rusă pe scară largă a Ucrainei avea să înceapă mai puțin de patru luni după vizita lui Burns la Moscova.