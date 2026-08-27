Stocurile de rachete Patriot din Europa, sub presiune. Avertisment privind capacitatea NATO de apărare împotriva Rusiei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 aug. 2026, 20:08

Stocurile de rachete interceptoare Patriot aflate la dispoziția armatei americane în Europa ar fi coborât la un nivel extrem de redus, potrivit unor oficiali americani și NATO citați sub protecția anonimatului. Situația ar putea afecta capacitatea Alianței Nord-Atlantice de a contracara un atac balistic de amploare din partea Rusiei.

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