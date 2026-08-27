Virusul West Nile face ravagii în România. INSP: 46 de cazuri de infecție au fost raportate în acest sezon

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 18:32

Un număr de 46 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost raportate de la începutul sezonului până la 25 august, dintre care 38 au fost confirmate prin analize de laborator, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Capitala concentrează cele mai multe cazuri, respectiv 20.

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