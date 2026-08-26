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Justitie· 2 min citire

Percheziții DNA la Spitalul Municipal Timișoara: Concurs de angajare, suspectat de fraudă

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 aug. 2026, 15:09

Scandal de corupție la Spitalul Municipal din Timișoara: procurorii DNA și ofițerii de la Operațiuni Speciale au descins în cadrul instituției medicale. Verificările vizează nereguli grave privind măsluirea unui concurs de angajare.

Anchetatorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), sprijiniți de polițiștii din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Timișoara, au extins verificările la Spitalul Municipal Timișoara, unitate sanitară aflată în subordinea Primăriei. În cadrul acțiunii, procurorii au descins în mai multe birouri administrative de unde au ridicat documente oficiale și probe relevante într-un dosar privind măsluirea examenelor de angajare.

Subiecte scorse la concursul de asistent medical generalist

Conform surselor judiciare, ancheta vizează suspiciuni de fraudă la un concurs desfășurat în luna aprilie 2026. Un angajat al spitalului ar fi extras ilegal subiectele de examen și le-a transmis ulterior unui candidat înscris pentru postul de asistent medical generalist debutant S la Bloc Operator I. Datorită informațiilor confidențiale primite în avans, candidatul în cauză a obținut cel mai mare punctaj și a câștigat concursul.

Infracțiunile cercetate de procurorii anticorupție

În acest dosar, procurorii DNA derulează cercetări penale sub aspectul săvârșirii următoarelor fapte:

  • Scurgere de informații confidențiale: Folosirea sau permiterea accesului neautorizat la date ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite.

  • Abuz în serviciu: Faptă comisă de funcționarii publici implicați în organizarea și derularea procedurii de recrutare.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii stări de fapt și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în frauda de la Spitalul Municipal Timișoara.

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