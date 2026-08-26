Percheziții DNA la Spitalul Municipal Timișoara: Concurs de angajare, suspectat de fraudă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 aug. 2026, 15:09

Scandal de corupție la Spitalul Municipal din Timișoara: procurorii DNA și ofițerii de la Operațiuni Speciale au descins în cadrul instituției medicale. Verificările vizează nereguli grave privind măsluirea unui concurs de angajare.

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