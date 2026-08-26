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Justitie· 2 min citire
Percheziții DNA la Spitalul Municipal Timișoara: Concurs de angajare, suspectat de fraudă
Foto/Arhivă
Scandal de corupție la Spitalul Municipal din Timișoara: procurorii DNA și ofițerii de la Operațiuni Speciale au descins în cadrul instituției medicale. Verificările vizează nereguli grave privind măsluirea unui concurs de angajare.
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