Dosarul Crevedia, blocat în camera preliminară la trei ani de la exploziile care au îndoliat România. Victimele încă își caută dreptatea

Publicat 26 aug. 2026, 09:27 Sursă News.ro

Au trecut trei ani de la tragedia de la Crevedia, însă procesul penal nu a ajuns încă la judecata pe fond. Dosarul exploziilor de la stația GPL se află în continuare în camera preliminară, iar următorul termen este programat pentru 9 septembrie. Între timp, victimele încearcă să-și reconstruiască viețile, multe dintre ele confruntându-se încă cu probleme medicale, pierderi materiale uriașe și lipsa unor despăgubiri complete.

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