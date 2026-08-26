Dosarul Crevedia, blocat în camera preliminară la trei ani de la exploziile care au îndoliat România. Victimele încă își caută dreptatea

Au trecut trei ani de la tragedia de la Crevedia, însă procesul penal nu a ajuns încă la judecata pe fond. Dosarul exploziilor de la stația GPL se află în continuare în camera preliminară, iar următorul termen este programat pentru 9 septembrie. Între timp, victimele încearcă să-și reconstruiască viețile, multe dintre ele confruntându-se încă cu probleme medicale, pierderi materiale uriașe și lipsa unor despăgubiri complete.
Pe 26 august 2023, Crevedia devenea scena uneia dintre cele mai grave tragedii produse în România în ultimii ani. O serie de explozii izbucnite la o stație GPL a fost urmată de un incendiu de proporții, iar efectele au fost devastatoare.
Potrivit bilanțului consemnat de procurori, șase persoane și-au pierdut viața, iar alte 54 au fost rănite. În plus, opt locuințe au fost distruse complet, în timp ce aproximativ 80 de case au suferit pagube parțiale.
La trei ani distanță, pentru multe dintre victime, tragedia nu s-a încheiat, arată un material exclusiv news.ro.
Procesul nu a ajuns încă la judecata pe fond
Ancheta procurorilor a fost finalizată, iar dosarul a fost înregistrat la instanță la 10 iunie 2024. Cu toate acestea, cauza nu a trecut nici până acum de etapa camerei preliminare.
Un nou termen este stabilit pentru 9 septembrie, astfel că, la trei ani de la explozii, instanța nu a început încă analizarea propriu-zisă a faptelor pe fond.
Pentru oamenii răniți sau pentru familiile celor care au murit, ritmul procedurilor judiciare este greu de înțeles.
În dosar sunt vizați și cei doi asociați ai firmei care administra stația GPL, Ionuț Daniel Doldurea și Cosmin Ionuț Stîngă. Cei doi au fost reținuți în septembrie 2023 și ulterior arestați preventiv, însă au fost eliberați după aproximativ două luni și jumătate. Din noiembrie 2023, aceștia sunt judecați în stare de libertate.
Un supraviețuitor trăiește cu urmările exploziilor
Printre victimele ale căror vieți au fost schimbate radical se află Cristian Cocârță, în vârstă de 48 de ani, potrivit sursei citate mai sus.
Bărbatul se afla acasă în ziua tragediei, însă a plecat spre Crevedia după ce a fost solicitat să ajute la intervenție. Era de permanență la serviciu, iar pompierii aveau nevoie de o sursă de apă pentru operațiunile de stingere.
Cocârță și colegul său au intervenit pentru a face accesibili hidranții acoperiți și pentru a permite pompierilor să se alimenteze cu apă.
În timpul operațiunilor, una dintre explozii i-a surprins pe cei aflați în apropierea stației.
Cristian Cocârță a suferit arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corpului, inclusiv la nivelul scalpului, mâinilor, spatelui și picioarelor. A fost transportat la Spitalul Bagdasar-Arseni și a ajuns ulterior în Italia, unde a stat șase săptămâni în comă.
A urmat o perioadă extrem de lungă de recuperare. În total, a avut nevoie de sute de zile de spitalizare și de peste un an de îngrijiri medicale.
Tratamentul costă mii de lei în fiecare lună
Deși s-a întors la serviciu și lucrează ca șofer, bărbatul este departe de recuperarea completă.
Arsurile i-au afectat inclusiv căile respiratorii, iar capacitatea sa de efort a rămas sever limitată. Are nevoie permanentă de îngrijirea pielii și de tratamente.
Costurile lunare ajung, potrivit mărturiei sale, la aproximativ 5.000 de lei, în condițiile în care venitul său este de circa 3.000 de lei. Este singurul salariu al familiei, care are doi copii.
Economiile strânse înainte de tragedie, aproximativ 50.000 de euro, au fost consumate pentru tratamente. Familia a apelat ulterior și la credite pentru a putea suporta costurile medicale.
„Puteam să întorc spatele, dar am ales să fiu solidar”, este, în esență, explicația lui pentru faptul că a rămas la locul intervenției în acea zi.
Familia Barbu și-a pierdut ambii părinți
Explozia a provocat și tragedii în rândul familiilor care locuiau în apropierea stației GPL.
Florica și Ionel Barbu se aflau în propria gospodărie, peste drum de stație. Femeia a fost grav rănită de flăcări și transportată la spital. Soțul ei a murit după ce a fost martor la starea în care aceasta se afla.
Florica a decedat câteva ore mai târziu.
Casa familiei a fost atât de grav afectată încât a fost demolată. Fiul lor, Sorin Barbu, spune că nu mai dorește să reconstruiască locuința pe terenul respectiv.
Pentru el, locul a devenit inseparabil de amintirea tragediei.
Familia Iliescu a pierdut casa și afacerea
O altă familie care a suportat pierderi uriașe este cea a soților Iliescu.
Una dintre explozii a proiectat o cisternă pe o distanță de aproape 100 de metri, până în curtea familiei. Incendiul care a urmat a distrus o vilă de aproximativ 470 de metri pătrați în care locuiau zece persoane, din trei generații.
Flăcările au distrus și afacerea familiei, inclusiv marfă în valoare de aproximativ 1,3 milioane de lei, două camioane și un motostivuitor.
Conform expertizei tehnice menționate în materialul de referință, pagubele au fost estimate la peste 900.000 de euro, incluzând valoarea locuinței și pierderile suferite de companie.
Familia a locuit o perioadă în containere puse la dispoziție de autorități.
Drama nu s-a încheiat aici. În ianuarie 2024, un nou incendiu a izbucnit în zona respectivă, distrugând și o parte din ceea ce fusese amenajat ulterior.
Casa a fost reconstruită, iar afacerea a fost reluată, însă familia spune că activitatea este încă la o fracțiune din nivelul de dinaintea tragediei.
Un alt supraviețuitor și-a pierdut soția după tragedie
Constantin Nicolae Gavrilescu, în vârstă de 71 de ani, locuia la mică distanță de stația GPL.
În momentul primei explozii, bărbatul se afla în grădină. Soția sa, care avea probleme de sănătate și nu se putea deplasa singură, a fost scoasă din casă de pompieri.
Explozia a transformat cele două imobile ale familiei în ruine. Bărbatul a suferit arsuri la picioare, în timp ce soția sa a fost grav rănită.
Femeia a trecut prin mai multe operații și transplanturi de piele. După externare, starea ei generală s-a deteriorat, iar în februarie 2024 a murit.
Gavrilescu s-a întors ulterior în gospodărie și a început să reconstruiască totul.
Pasiunea pentru literatură l-a ajutat să depășească momentele dificile. Incendiul îi distrusese biblioteca de aproximativ 3.500 de volume și manuscrisele, însă bărbatul a reconstituit o parte dintre textele soției sale publicate online și a pregătit un volum în memoria acesteia.
Victimele acuză întârzierile din dosar
Pentru cei care au rămas parte în proces, trecerea timpului fără o judecată pe fond amplifică frustrarea.
Cristian Cocârță spune că dosarul se află încă în camera preliminară și că procedurile au fost amânate inclusiv din cauza unor probleme legate de citarea părților.
Sorin Barbu, al cărui părinți au murit în urma tragediei, spune că după trei ani de așteptare este tot mai greu să își păstreze speranța că lucrurile se vor mișca într-un ritm normal.
Pentru victime, problema nu este doar stabilirea răspunderii penale. Multe dintre ele încă încearcă să recupereze prejudiciile provocate de explozii și să acopere costurile generate de pierderea locuințelor, a afacerilor sau, în cazul răniților, de tratamentele medicale pe termen lung.
Astfel, la trei ani de la tragedia din Crevedia, pentru multe dintre victime, drumul spre normalitate este încă departe de a fi parcurs.
Șase oameni au murit, zeci au fost răniți, iar zeci de familii și-au pierdut casele sau bunurile. În timp ce procedurile judiciare continuă în camera preliminară, supraviețuitorii își duc mai departe viețile cu cicatrici, datorii, tratamente și amintiri pe care nu le pot șterge.