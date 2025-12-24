Accidentul s-a produs pe autostrada A1, pe sensul spre Napoli, iar peisajul de la locul deflagrației indică forța devastatoare a acesteia. Resturile cisternei și ale TIR-ului au fost aruncate pe o rază de zeci de metri, pe câmpurile din apropiere. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, deoarece șoferul a reușit să se salveze, scrie Il Mattino.

🚨 A gas truck exploded on a highway in Italy — a fireball shot into the sky



A major crash occurred on the Milan–Naples highway. One of the trucks was carrying liquefied gas. The impact was so powerful that it triggered an explosion.



According to preliminary reports, there were… pic.twitter.com/PzvuSN9HlT — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Eroii incidentului sunt considerați trei pompieri aflați în timpul liber, care se întorceau din Palermo. Aceștia, văzând flăcările, și-au alertat colegii de la cel mai apropiat comandament și au evacuat întreaga zonă, inclusiv cele două spații de servicii.

Autostrada, una dintre cele mai aglomerate din Italia, a fost închisă traficului în ambele sensuri timp de mai multe ore, perioadă în care s-au format cozi kilometrice, fiind necesară crearea unei benzi provizorii.

Cele 6 greșeli FATALE de pe Autostrada A7 - Cine încearcă mușamalizarea