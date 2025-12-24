Ministrul turc de Interne a precizat că avionul a decolat de pe aeroportul Esenboğa din Ankara la ora 17:10 GMT, cu destinația Tripoli, iar legătura radio s-a pierdut la ora 17:52 GMT. Epava aeronavei a fost descoperită în apropierea unui sat din provincia Ankara.

Potrivit autorităților turce, avionul – un jet de tip Dassault Falcon 50 – a solicitat o aterizare de urgență în timp ce survola zona Haymana, însă contactul radio nu a mai putut fi restabilit. Cauza accidentului nu este deocamdată cunoscută. Aeronava era una închiriată, înregistrată în Malta, iar autoritățile nu dețin încă informații suficiente despre istoricul tehnic sau proprietatea acesteia.

Ministrul turc al Justiției a anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele prăbușirii.

În urma tragediei, Guvernul de Uniune Națională a anunțat doliu național de trei zile pe întreg teritoriul Libiei.