Activista de mediu Greta Thunberg, reținută la o acțiune de susținere a Palestinei VIDEO

Activista de mediu Greta Thunberg, reținută la o acțiune de susținere a Palestinei/ Greta Thunberg/ Profimedia
Greta Thunberg a fost reținută de autoritățile londoneze marți, în timpul unei acțiuni de susținere a organizației Palestine Action, potrivit comunicatelor grupurilor Defend Our Juries și Prisoners for Palestine.

 

”Greta Thunberg ţinea o pancartă pe care se putea citi «Eu susţin deţinuţii de la Palestine Action. Mă opun genocidului»”, a subliniat un purtător de cuvînt al Defend Our Juries.

Activista ”a fost arestată în virtutea legii antiteroriste” britanice, a precizat oficialul.

Palestine Action a fost înscrisă, la începutul lui iulie, pe lista organizaţiilor considerate ”teroriste” în Regatul Unit, în urma unor acte de vandalism comise de către activişti din cadrul organizaţiei.

Sute de activişti din cadrul Palestine Action se află în detenţie. Ei au început o grevă a foamei.

Orice susţinere a organizaţiei poate fi pedepsită cu până la şase luni de închisoare.