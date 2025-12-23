Swedish activist Greta Thunberg was arrested by UK police under the Terrorism Act at the Prisoners for Palestine lock-on protest outside the offices of Aspen Insurance in London, which insures the Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/VIvqCGjrML — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 23, 2025

”Greta Thunberg ţinea o pancartă pe care se putea citi «Eu susţin deţinuţii de la Palestine Action. Mă opun genocidului»”, a subliniat un purtător de cuvînt al Defend Our Juries.

Activista ”a fost arestată în virtutea legii antiteroriste” britanice, a precizat oficialul.

Video of Greta Thunberg being carried away after being arrested in London pic.twitter.com/LbSJCM01c3 — London & UK Street News (@CrimeLdn) December 23, 2025

Palestine Action a fost înscrisă, la începutul lui iulie, pe lista organizaţiilor considerate ”teroriste” în Regatul Unit, în urma unor acte de vandalism comise de către activişti din cadrul organizaţiei.

Sute de activişti din cadrul Palestine Action se află în detenţie. Ei au început o grevă a foamei.

Orice susţinere a organizaţiei poate fi pedepsită cu până la şase luni de închisoare.