”Rusia ne atacă încă o dată infrastructurile energetice. În consecinţă, întreruperi de urgenţă de curent au fost declanşate în mai multe regiuni ale Ucrainei”, anunţă pe Telegram Ministerul ucrainean al Energiei.

Operatorul electric Ukrenergo a anunţat un ”atac masiv cu rachete şi drone” şi a precizat că lucrări de rapraţii urmează să înceapă imediat ce condiţiile de securitate le permit.

Până la ora transmiterii acestei știri nu s-au anunţat victime.

Luni seara, autorităţile locale din Odesa (sud) au anunţat că un atac rus cu drone a avariat infrastructuri portuare - şi o navă civilă -, în contextul unei intensificări a atacurilor, în ultmele săptămâni, în acest sector strategic al Mării Negre.

La aproape patru ani de la lansarea ofensivei la scară mare împotriva vecinului său ucrainean, Rusia atacă Ucraina aproape în fiecare noapte, vizând mai ales infrastructuri energetice, iarna, şi cauzând victime civile.